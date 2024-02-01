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Рифкат Минниханов заявил о росте обращений из районов РТ о разрушении дорог большегрузами
В прошлом году отмечен рост обращений руководителей исполкомов и жителей Татарстана о преждевременном разрушении дорог большегрузами. Нарушителей зачастую не удается привлечь к ответственности. Об этом сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на заседании коллегии Миндортранса РТ.
«Если говорить об обеспечении безопасности на дорогах, то первая проблема – инструментальное сопровождение весогабаритного контроля. В связи с изменениями в законодательстве и отсутствием соответствующих полномочий у субъектов РФ все усилия по сохранению дорог сводятся на нет», – сказал докладчик.
По мнению Минниханова, необходимо наделить органы исполнительной власти регионов полномочиями по контролю над соблюдением установленных весовых и габаритных ограничений. «И принятием мер административного воздействия в отношении нарушителей», – добавил он.
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