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Общество 1 февраля 2024 21:25

Рифкат Минниханов заявил о росте обращений из районов РТ о разрушении дорог большегрузами

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Рифкат Минниханов заявил о росте обращений из районов РТ о разрушении дорог большегрузами

В прошлом году отмечен рост обращений руководителей исполкомов и жителей Татарстана о преждевременном разрушении дорог большегрузами. Нарушителей зачастую не удается привлечь к ответственности. Об этом сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Если говорить об обеспечении безопасности на дорогах, то первая проблема – инструментальное сопровождение весогабаритного контроля. В связи с изменениями в законодательстве и отсутствием соответствующих полномочий у субъектов РФ все усилия по сохранению дорог сводятся на нет», – сказал докладчик.

По мнению Минниханова, необходимо наделить органы исполнительной власти регионов полномочиями по контролю над соблюдением установленных весовых и габаритных ограничений. «И принятием мер административного воздействия в отношении нарушителей», – добавил он.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#пункты весового контроля
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