Рифкат Минниханов заявил о необходимости создания единого центра компетенций по ИТС

Рифкат Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Необходимо создать единый центр компетенций, который будет решать вопросы по беспилотникам. Об этом заявил на пресс-конференции президент Академии наук РТ, председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

«Высокоавтоматизированными транспортными средствами мы занимаемся давно, в том числе на федеральном уровне. Но, к сожалению, нет единого центра компетенций, единого центра ответственности в рамках ИТС (Интеллектуальных транспортных систем – прим. Т-и)», — сказал спикер на международном форуме Kazan Digital Week 2023.

По словам Минниханова, предложение по созданию такого центра планируется включить в резолюцию форума. «Попросим руководство России, чтобы на это обратили внимание так же, как на вопрос по беспилотным авиационным системам», — отметил он.

Спикер подчеркнул, что много вопросов остается по регулируемым документам в части интеллектуальных транспортных систем.

«Есть определенные регуляторные действия, имеем по ИТС небольшое федеральное финансирование, но получается, что технологии — у одних, дороги — у других, а инфраструктура — у третьих», — заметил он.

Президент Ассоциации транспортных инженеров Султан Жанказиев добавил, что вопрос по созданию единого центра компетенций продвигается уже на протяжении почти пяти лет.

«Центр компетенций — это то, что должно быть назначено и признано федеральной властью», — уточнил он.

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия — обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления», — говорил ранее глава государства.