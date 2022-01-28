Рифкат Минниханов: Задачу цифровой трансформации необходимо решать комплексно

В Год цифровизации Татарстану предстоит выработать комплексный подход к решению вопросов цифровой трансформации. Об этом на брифинге с журналистами рассказал председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов.

Он отметил, что современная молодежь ждет от государства реальных решений по созданию условий развития науки и бизнеса. В этом направлении цифровизация — один из ключевых пунктов, без которого невозможна эффективная работа различных отраслей экономики.

В республике уже многое сделано для развития и поддержки цифровых проектов, платформ и стартапов. В то же время, отметил Минниханов, участники данной сферы зачастую действуют разобщенно. Для приближения цифрового будущего необходима их скоординированная, слаженная работа.

«Сочетание образования, науки и бизнеса лежат в основе этой деятельности. В каждой из этих сфер есть свои прорывные проекты. <...> Однако проведенные исследования показали, что есть ведомственная разобщенность: вузы живут сами по себе, министерства живут сами по себе, то же самое с бизнесом. Наблюдается отсутствие единых методических подходов при решении межотраслевых задач», — обозначил проблему Рифкат Минниханов.

По его словам, полноценная цифровая трансформация требует выработки единых подходов, на основе которых республика и войдет в новую цифровую эпоху.

«Многое делается, но впереди еще немало работы. И в Год цифровизации нам нужно подойти к решению этой задачи комплексно», — заключил глава Ассоциации содействия цифровому развитию.