Рифкат Минниханов: «Зачем звать звезд за большие гонорары, когда у нас есть свои таланты?

Участников ежегодного открытого фестиваля творчества работающей молодежи «Наше Время — Безнен Заман» необходимо более активно привлекать для выступлений на различных праздничных мероприятиях в республике, чтобы они не теряли «соревновательную практику», считает директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов. Местные таланты могут заменить федеральных звезд, которые за свои выступления требуют больших гонораров, заявил он на концерте лауреатов и победителей фестиваля «Наше Время — Безнен Заман», который прошел 30 августа на площадке перед театром им.Г.Камала.

На концерте 200 артистов представили зрителям 45 своих лучших творческих номеров. Они продемонстрировали, какими талантливыми и увлеченными могут быть представители рабочих профессий. Публику своими номерами радовали творческие коллективы КАМАЗа, «Аммония», ГБУ «Безопасность дорожного движения», Казанского порохового завода, «Татнефти», «Татэнерго», Казанского авиазавода имени Горбунова и других предприятий. Программу выстроили таким образом, чтобы продемонстрировать публике все многонациональное богатство Татарстана, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

В числе самых активных участников оказались сотрудники ГБУ «Безопасность дорожного движения». Эта команда, напомним, уже является рекордсменом по обладанию Гран-при фестиваля «Наше Время — Безнен Заман» — ей трижды удалось завоевать главную награду.

По словам Рифката Минниханова, фестиваль «Наше Время — Безнен Заман» наглядно показывает, что талантливый человек талантлив во всем – в частности, работающий человек может быть талантлив в творчестве. «Все, кто участвуют в фестивале, успевают и работать, и проявлять себя в различных направлениях творчества», — отметил он.

Призывая участников фестивалей активнее привлекать на различные концерты, Минниханов привел аналогию со спортом. «Если спортсмен не участвует в соревнованиях, он не развивается. Сцена для участников фестивального движения — это возможность подготовиться, мобилизоваться и выступить. Одно выступление заменяет многие ежедневные тренировки и репетиции», — сказал он, подчеркнув, что по уровню исполнительского мастерства участники фестиваля «Наше Время — Безнен Заман» не уступают даже приезжим федеральным звездам.

«Зачем привлекать звезд извне и платить им большие гонорары, когда у нас в республике есть такие таланты, которые нисколько не уступают звездам?» — задался он риторическим вопросом.

Количество желающих выступить на концерте «Наше Время — Безнен Заман» год от года только увеличивается, отметила исполнительный директор фестиваля Наталья Смирнова. «Есть коллективы, которые ежегодно принимают участие в большом мероприятии 30 августа. Плюс к ним добавляются новички. Например, ГБУ «Безопасность дорожного движения» представило шесть номеров. И, конечно, мы не смогли никому отказать, потому что у ребят есть огромное желание выступить, показать себя», — добавила она