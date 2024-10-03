Рифкат Минниханов: «Важно изменить подходы к мотивации инвестиций в науку и технологии»

Рифкат Минниханов: «2024 год особенно важен для нас — Раис Республики Татарстан в своем послании объявил его Годом научно-технологического развития»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Этот год отмечен серьезными изменениями в сфере управления научно-технологическим развитием»

Рифкат Нургалиевич, 2024 год был объявлен Годом научно-технологического развития. Девять месяцев года позади, можем ли мы подвести предварительные итоги? Какие перемены за это время произошли в материально-технической базе научно-образовательного сообщества республики, в финансировании научных проектов, в развитии исследований? Как программа научно-технологического развития РТ до 2030 года продолжит созданные в этом году тренды?

– 2024 год особенно важен для нас – Раис Республики Татарстан в своем послании объявил его Годом научно-технологического развития. Этот год также отмечен серьезными изменениями, которые происходят в сфере управления научно-технологическим развитием.

В Республике Татарстан принята и начала действовать государственная программа «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан» (утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2022 №1429).

Вышли новые судьбоносные федеральные документы, которые наконец-то четко определили векторы государственной политики в этой сфере. И которые, с одной стороны, дают Академии наук новые возможности, но с другой – требуют гораздо более активной работы в сфере управления развитием научной деятельности в республике и проведения последовательной региональной научно-технической политики и эффективной координации процессов научно-технологического и инновационного развития Татарстана.

Так, в феврале опубликована Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 28.02.2024 №145). В ней содержится определение такого важного понятия, как «квалифицированный заказчик», над чем мы сейчас активно работаем и от которого во многом зависит уровень спроса на те или иные научные разработки со стороны реального сектора экономики. Он обеспечивает долгосрочный спрос на инновации, высокотехнологичную продукцию, создаваемую в рамках реализации национальных проектов технологического суверенитета, и является основным покупателем (заказчиком) такой продукции.

В стратегии также предусмотрена разработка аналогичных программ НТР региональных муниципалитетов – наша академия как раз формирует новые принципиальные подходы в этой сфере и способы максимально эффективно их реализовать.

И третий важный момент, тесно связанный с темой «квалифицированного заказчика», – создание программ НТР ведущих, системообразующих предприятий республики.

По последним отчетным данным, Республика Татарстан вышла на второе место в общем рейтинге научно-технологического развития регионов России. Добиться этого удалось благодаря активности республиканских вузов, а также активной реализации в республике национального проекта «Наука и университеты».

Помимо этого, в прошлом году республика стала абсолютным рекордсменом по числу победителей конкурса «Студенческий стартап». В нем одержали победу 442 проекта из Татарстана.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в нашей республике в 2024 году для бизнеса запущен механизм кредитования под залог интеллектуальной собственности. Он подходит для компаний, которые не могут предоставить традиционные виды залога. Финансовый и гарантийный продукты «Полезная модель» и «Интеллектуальный актив» разработаны и реализуются по инициативе Министерства экономики Республики Татарстан и институтов поддержки предпринимательства.

В соответствии с поставленными на федеральном уровне задачами Академия наук занимается адаптацией нашей республиканской программы. Ведется планомерная подготовка к организации работы проектного офиса по реализации программы на базе АН РТ.

Академия наук в августе 2024 года успешно прошла процесс ассесмента – обучения с использованием методики оценки индекса зрелости системы управления НТР регионов России Центра подготовки региональных руководителей НТР, разработанный РАНХиГС.

В общем рейтинге лидерами исследования стали Санкт-Петербург (14 баллов), Кемеровская область (13 баллов) и Республика Татарстан (12 баллов). В области стратегического планирования и управления государственной программой научно-технологического развития субъекта Российской Федерации – Республика Татарстан и Кемеровская область. В сфере развития компетенций и управления эффективностью команд научно-технологического развития субъекта Российской Федерации – Санкт-Петербург и Республика Татарстан. В области организации подготовки квалифицированного заказа на научные исследования и опытно-конструкторские разработки субъекта Российской Федерации – Кемеровская область и Татарстан.

Академия наук уже начала реализацию указанной программы, нацеленной на более эффективное управление республиканскими процессами научно-технологического развития. В рамках ее ключевых мероприятий запущен ряд новых, важных инициатив по укреплению образовательного и исследовательского потенциала Татарстана, привлечению талантов, повышению результативности взаимодействия науки и промышленности по стратегическим направлениям современного развития.

Перечислю несколько крупных мероприятий:

конкурс на предоставление грантов на осуществление фундаментальных и прикладных научных работ в научных и образовательных организациях, предприятиях и организациях реального сектора экономики Республики Татарстан;

конкурс на предоставление грантов молодым кандидатам наук (постдокторантам) с целью защиты ими докторских диссертаций, выполнения научно-исследовательских работ, а также осуществления трудовых функций в научных и образовательных организациях Республики Татарстан;

программа повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих «Республиканская школа заведующих кафедрами и лабораториями организаций научно-образовательного комплекса Республики Татарстан» – «Республиканская школа завлабов (РШЗЛ)».

Одним из наиболее перспективных проектов трансформации современного образования, усиления ее практической направленности, налаживания долгосрочного взаимовыгодного партнерства с организациями реального сектора экономики является федеральный проект по поддержке развития передовых инженерных школ. В настоящее время в республике реализуется 5 таких проектов на базе ведущих университетов и якорных предприятий. Республика Татарстан – национальный лидер среди субъектов Российской Федерации по объемам поддержки передовых инженерных школ. Только в этом году выделено на софинансирование этого важного стратегического проекта из республиканского бюджета 1,15 млрд рублей. Общие вложения из всех источников составили свыше 6 млрд рублей за последние три года.

С целью популяризации науки при поддержке Академии наук с 9 по 11 сентября прошел Международный форум Kazan Digital Week 2024. На нем состоялась выставка высокотехнологических разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и оборудования. На площадках форума были представлены более 140 стендов, на которых свои решения продемонстрировали свыше 200 ведущих ИТ-компаний. В мероприятии приняли участие около 18 тыс. человек из 64 стран мира, примерно 7 тыс. зрителей присоединились к мероприятию онлайн. Также состоялось свыше 100 секций, на которых выступили более 600 спикеров.

Академия наук приняла активное участие в прошедшем в Казани Российском венчурном форуме, главной темой которого стало «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций». Впервые форум вышел на федеральный и международный уровень. В настоящее время ведется работа по подготовке очередного Российского венчурного форума, который пройдет в Казани и Иннополисе с 9 по 11 апреля 2025 года. Рассчитываем, что в 2025 году количество участников форума значительно вырастет. Особенностью форума 2025 года станет ярмарка вакансий с предложениями как от стартапов, так и со стороны развитых компаний.

В рамках поддержки и стимулирования изобретательской деятельности в 2024 году Академией наук реализуются следующие мероприятия:

создание профильных креативных пространств, многофункциональных республиканских центров изобретательской деятельности для молодежи с выставками, новыми образовательными программами и семинарами;

содействие созданию и развитию центров трансфера технологий при научных и образовательных организациях;

запуск программы IT-грамотности.

«Начинается совместная работа академии с Росатомом в проектах этой мегакорпорации, осуществляемых на территории Республики Татарстан» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы видим наши новые возможности в медицине, биотехнологиях, нефтяной отрасли»

На выставке-форуме «Россия» в Москве вы объявили о намерениях Татарстана поучаствовать в мегапроектах в области медицины, биотехнологий, нефтяной отрасли. Есть ли понимание, в каких проектах ученые республики могут найти свое применение? Появились ли первые заявки?

– В этом году Академия формирует свою позицию по мегапроектам, в которых Татарстан сможет найти свое место. В республике есть и свои исторически сформировавшиеся научные школы, есть и потенциал их роста в будущем. Мы видим наши новые возможности в медицине, биотехнологиях, нефтяной отрасли. Также обсуждаются направления дальнейшего развития в области генетики. Мы хотим сделать упор на полигенетику. Расширяя это направление, исследуя ДНК наших предков, мы также можем изменить историю. И мы стараемся работать в разных направлениях.

В условиях новой реальности важно обозначить, обеспечить закрепление и продвижение республики в технологиях четвертой промышленной революции. Для выстраивания долгосрочной региональной политики Академией наук начато формирование трех базовых научно-координационных центров компетенций Татарстана в области аддитивных технологий, беспилотного транспорта и искусственного интеллекта.

Формируется и развивает свою деятельность созданный с участием АН РТ Фонд науки и технологий Республики Татарстан.

Чтобы лучше представить масштаб осуществляемых работ, приведу несколько цифр по нарастающей:

проекты профессоров Академии наук Республики Татарстан – 21 проект на сумму 380 млн руб.;

проекты отделений Академии наук Республики Татарстан – 51 проект на сумму 1,35 млрд руб.;

научно-технологические проекты передовых инженерных школ – 16 проектов на сумму 4,4 млрд руб.;

проекты создаваемого НОЦ мирового уровня Республики Татарстан (в настоящее время – в рамках созданного с участием АН РТ Фонда науки и технологий Республики Татарстан) – 49 проектов на сумму 20,74 млрд руб.;

стратегические проекты республиканских вузов-участников программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» – 19 проектов на сумму 27,1 млрд руб.

Всего – 135 проектов на общую сумму 53,97 млрд рублей.

Важно не только начать создание аналогичных опорных центров и по другим направлениям – квантовым вычислениям, распределенным реестрам, гентеху, роботизации, но и активно продвигать и включать проекты новой экономики Татарстана в формируемые в стране федеральные проекты технологического лидерства, выстроить долгосрочное видение, координацию и взаимодополнение инициатив университетов и промышленных предприятий.

Начинается совместная работа Академии с Росатомом в проектах этой мегакорпорации, осуществляемых на территории Республики Татарстан.

В настоящее время Академия ждет окончательного утверждения паспортов новых национальных проектов. Чтобы окончательно определиться со своими мегапроектами, претендующими на включение в общий строй федеральных проектов.

Сегодня в республике создается широкий спектр благоприятных условий для развития и приумножения качества человеческого капитала в сфере науки и исследований. Поддержка молодых ученых должна быть существенно расширена за счет возможностей аспирантуры и грантов на привлечение перспективных кадров в экономику республики. Данная поддержка должна быть тесно связана с осуществлением процессов трансфера технологий и коммерциализации научно-технологических разработок.

Так, в рамках грантовой поддержки проектов на осуществление фундаментальных и прикладных научных работ в научных и образовательных организациях, предприятиях и организациях реального сектора экономики Республики Татарстан, особое внимание будет уделяться, а также будут создаваться более привлекательные условия для проектов, обладающих потенциалом дальнейшей коммерциализации, имеющих поддержку квалифицированного заказчика в виде заключения о потенциале коммерциализации проекта и (или) письма о заинтересованности в продукте или в участии в реализации проекта, а также о возможном софинансировании.

Целью конкурса грантовой поддержки молодых кандидатов наук также является стимулирование научных сотрудников, педагогов с целью повышения престижности и привлекательности указанных профессий, привлечения в научно-образовательный кластер высокоэффективных и молодых кадров, поддержка и удержание кадров высокопроизводительного возраста. Важно создать условия для развития научной карьеры, проведения перспективных научных исследований и подготовки к защите докторской диссертации.

Подготовка инженеров новой формации должна быть тесно взаимоувязана с развитием высокотехнологичного предпринимательства. Разработка и дизайн любого нового решения, новой детали, нового узла, новой технологии должны прорабатываться и рассматриваться через призму возможностей коммерциализации. Каждый дипломный, квалификационный проект выпускника передовой инженерной школы должен изначально готовиться как потенциальный стартап при участии наших технопарков, бизнес-инкубаторов и экспертизе институтов развития

Академия наук, как общий координатор научно-технологической политики республики, изучает возможность органичной и системной интеграции проекта развития передовых инженерных школ с федеральными и региональными программами поддержки университетского технологического предпринимательства, центрами трансфера технологий, университетскими стартап-студиями и университетскими венчурными фондами (компаниями по инвестированию в малый бизнес), акселераторами, точками кипения и промпарками.

Необходимо уже сейчас включить эти мероприятия и студенческие проекты в планы деятельности министерств и ведомств республики, их подведомственных организаций, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технологической сфере, Гарантийного фонда, Центра поддержки инжиниринга и инноваций, Республиканского маркетингового центра. Обсуждаются механизмы создания условий для массового внедрения новых разработок в промышленность и экономику нашей республики и страны в целом.

«В Республике Татарстан сегодня работают 118 организаций, занимающихся наукой. В них трудятся 13,8 тыс. человек, 58% из них – молодые ученые» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В части наукоемкости экономики нам есть куда расти»

Каков объем инвестиций республиканского бюджета в науку в 2024, 2025 и 2026 годах? Каков вклад федерального бюджета?

– За последние пять лет размеры внутренних затрат на научные исследования и разработки в текущих ценах увеличились в Республике Татарстан почти в 1,6 раза. Однако из-за существенного ускорения инфляционных процессов в 2021-2022 годах в реальном выражении кумулятивный прирост носил существенно более скромный характер и составил всего 20%.

Весь объем текущих затрат на научные исследования и разработки в республике в прошлом году, по данным Росстата, составил 36,6 млрд рублей.

В том числе:

внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки в прошлом году составили более 30 млрд рублей, за год они выросли на 15,3%;

внешние затраты составили 6,6 млрд рублей;

из них затраты на научные исследования и разработки за счёт средств федерального бюджета составили 6 млрд рублей.

Доля общих затрат на научные исследования и разработки в 2022 году, то есть уровень наукоемкости экономики, в республике составил 0,79%.

Доля расходов на НИОКР в ВВП страны у мировых лидеров научно-технологического развития, по данным Всемирного банка, составляет:

Израиль – 5,56% (в 2021 г.);

Республика Корея – 4,93% (в 2021 г.);

в Российской Федерации в целом – 1% (в 2023 г.).

Наш показатель примерно соответствует показателю Индии (0,66%). И мы видим, что нам есть куда расти и развиваться.

В Республике Татарстан сегодня работают 118 организаций, занимающихся наукой. В них трудятся 13,8 тыс. человек, 58% из них – молодые ученые. Начинающие исследователи сделали свой осознанный выбор, а взамен получили комфортные условия своей деятельности.

По общей численности научных учреждений республика занимает лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе (2-е место – Нижегородская область, 99 организаций; 3-е место – Республика Башкортостан, 73 организации) и 5-е место в стране вслед за Москвой (826 организаций), Санкт-Петербургом (363 организации), Московской (268 организаций) и Свердловской областями (138 организаций).

Академия наук активно выстраивает взаимодействие с реальным сектором экономики. Работа по увеличению финансирования продолжается.

В рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан» общий объем инвестиций в науку составит:

в 2024 году – 2,89 млрд рублей;

в 2025 году – 2,3 млрд рублей;

в 2026 году – 2,36 млрд рублей.

Из них средства бюджета Республики Татарстан:

в 2024 году – 2,16 млрд рублей;

в 2025 году – 2,3 млрд рублей;

в 2026 году – 2,36 млрд рублей.

Есть ли новости в части формирования научно-образовательного центра Татарстана и его финансирования? По предварительным оценкам, в НОЦ должны будут войти 46 участников, а технологический портфель – превысить 70 млрд рублей.

– В соответствии с Указом Раиса Республики Татарстан был осуществлен перезапуск программы Научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ РТ).

В состав центра вошло большинство высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций республики. Управляющей компанией НОЦ является Фонд науки и технологий Республики Татарстан (ФНТ РТ), который в этом году планирует реализовать ряд программ поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В случае если ваши производственные задачи могут быть решены одним из участников центра – вузом или НИИ, вы можете обратиться за необходимой информацией в Фонд.

«Kazan Digital Week – масштабное конгрессно-выставочное событие прикладной научно-технологической направленности» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Kazan Digital Week показал качественный рост продуктивности по важнейшим для страны технологическим приоритетам»

В сентябре в Казани прошел Международный форум Kazan Digital Week 2024. Как он приблизил Татарстан к развитию научно-технологического потенциала?

– Kazan Digital Week – масштабное конгрессно-выставочное событие прикладной научно-технологической направленности. Форум показал ожидаемый качественный и количественный рост продуктивности взаимодействия власти, науки и бизнеса по важнейшим для страны технологическим приоритетам.

Приведу несколько основных показателей. В ходе подготовки и работы форума состоялись:

10 вебинаров;

пленарное заседание;

выставка, где были представлены 200 компаний на 141 стенде;

100 тематических секций, на которых с докладами выступили 600 экспертов;

2 партнерские конференции и 26 партнерских секций;

43 соглашения о сотрудничестве;

6 технических визитов;

4 хакатона и итоговый Demo Day.

В сборнике трудов форума опубликовано 275 научных статей, из них подготовленных российскими учеными – 251, специалистами и экспертами научных и управленческих структур – 36, представителями зарубежья – 11.

Академическое научное сообщество представляли ведущие ученые федеральных исследовательских центров и институтов РАН, институтов и центров академий наук Татарстана, Чеченской Республики, Республики Саха (Якутия), Азербайджана.

Высокий уровень научных дискуссий KDW 2024, связанных с актуальными вопросами и перспективами освоения технологий искусственного интеллекта, промышленной роботизации, беспилотного движения, квантовых вычислительных и коммуникационных технологий, работы с большими данными и защиты информации, совершенствования продукции ВПК, систем энергетики и экологической безопасности, задали основатели научных школ и ведущие ученые-прикладники Казанского федерального университета, Университета Иннополис, Национального исследовательского Нижегородского государственного университета, Чувашского государственного университета, Волгоградского государственного университета, МФТИ, РГУ им. Косыгина, МАДИ, Дальневосточного федерального университета, Казахстанского и Кыргызского национальных университетов.

Хочу отметить, что в сегодняшнем своем образе Kazan Digital Week приобрел яркие черты научно-практической школы – проводника идеи безусловного приоритета научного подхода, капитальных знаний и крепких практических навыков в любой сфере деятельности, а также не только подчеркнул значимость цифровых технологий для будущего, но и стал катализатором для новых идей и проектов, которые могут изменить привычный облик как бизнеса, так и повседневной жизни граждан.

«В науке тоже нужен патриотизм, в Татарстане он на высоком уровне, для нас это один из ключевых вопросов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы будем стараться сохранить, приумножить то, что есть»

В июле 2023 года вы были назначены на пост президента Академии наук РТ. Спустя год можете подвести предварительные итоги работы? Завершены ли кадровые преобразования в академии? Какие задачи стоят перед техническим и гуманитарным крылом Академии?

– Сегодня Академия наук РТ является центром, который отвечает за формирование и реализацию региональных научно-технических достижений. Для плодотворной работы на стыке научных разработок и совместной работы с реальным сектором экономики, для организации эффективного процесса трансфера научных разработок и коммерциализации результатов научных исследований, функционирует Фонд науки и технологий.

Перед Академией наук Республики Татарстан руководством республики поставлены следующие ключевые задачи:

Формирование эффективной системы взаимодействия в области науки, технологий, инноваций между научным сообществом и реальным сектором. Создание базы данных по проектам всех вузов, НИИ, предприятий и организаций республики. Создание устойчивой долгосрочной системы финансирования перспективных исследований. Поддержка и стимулирование изобретательской деятельности. Развитие системы популяризации науки и поддержки ученых. Сопровождение участия Республики Татарстан в Национальном рейтинге научно-технологического развития. Координация проведения Года науки в Республики Татарстан и реализация мероприятий по стимулированию научно-технологического развития в рамках реализации Комплексного плана Правительства по реализации Послания Раиса Республики Татарстан.

В прошлом году в Академии наук в целях улучшения координации и развития потенциала научных исследований произошло изменение основных управленческих процессов. В соответствии с новой структурой в состав Академии сегодня входят 7 отделений и 11 институтов и центров, три из которых – Институт истории, Центр перспективных экономических исследований, Научный центр безопасности жизнедеятельности – присоединились в конце 2023 года.

Это позволяет расширить возможности Академии, повысить эффективность ее работы в рамках развития науки в Татарстане. В результате указанных изменений в деятельности Академии наук повышается ее роль координатора в сфере научно-технологического развития республики, расширяется функционал, в том числе и по развитию технологического предпринимательства.

Мы будем стараться сохранить, приумножить то, что есть. В первую очередь мы делаем упор на гуманитарную направленность. Сегодня сохранение истории, археологии, языка, энциклопедии — это основа для того, чтобы наши люди воспитывались в условиях патриотизма. В науке тоже нужен патриотизм, в Татарстане он на высоком уровне, для нас это один из ключевых вопросов.

Но при этом основное место в работе Академии занимают направления, которые связаны с критическими технологиями, разработками по повышению эффективности нефтеотдачи и обеспечению экологической безопасности сельскохозяйственного производства, большой комплекс вопросов, от которого зависит технологический суверенитет нашей страны. Мы работаем над тем, чтобы прорывные направления научно-технологического развития республики и страны были представлены и в структуре нашей Академии – это и робототехника, и блокчейн-технологии, и беспилотники. По всем этим направлениям работа уже ведется. Такой подход никак не умаляет социогуманитарное направление нашей деятельности. Оно было и остается базовым для Академии.

Так, создание Центра исследований народов Евразии также предполагает дальнейшее расширение структур, занимающихся историей. Мы есть везде. На всех объектах ЮНЕСКО в Татарстане постоянно присутствуют эксперты Института археологии.

Академия активно внедряет цифровые технологии в различные сферы использования татарского языка. Так, Институт прикладной семиотики представил решения по TatSpeech — синтезатору речи. Наработан большой опыт в области машинного перевода. Институт совместно с вузовскими партнерами — Казанским федеральным университетом (КФУ) и Казанским национальным исследовательским техническим университетом имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) – работает над образовательной платформой Saf.tatar. Это уникальная экосистема современных IT-решений с элементами искусственного интеллекта для татарского языка. Она гарантирует безопасность и независимость от зарубежных технологий. Ее функционал может быть расширен и для других языков народов, которые проживают на территории Республики Татарстан, — чувашского, марийского, удмуртского и других.

Для национальной республики одним из важных сфер являются язык, культура и история. Во многих вопросах наша академия берет на себя функции национальной академии. И это проявляется, прежде всего, в гуманитарной сфере. Ученые гуманитарии Академии наук РТ вносят свой вклад в разработку теоретико-концептуальных основ развития Татарстана с учетом стремительно меняющейся геополитической ситуации в мире.

«В соответствии с новой структурой в состав Академии сегодня входят 7 отделений и 11 институтов и центров» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В свете вышедшего 18 июня Указа Президента Российской Федерации вопросы укрепления социокультурной идентичности и уровня образования российского общества приобретают приоритетное значение. Определены новые критические технологии, которые помимо технологического суверенитета акцентируют внимание и на необходимости консолидации усилий по укреплению духовно-нравственных ценностей, языков и культур народов РФ, развитию общественных и межнациональных отношений.

Это в очередной раз подтверждает значимость и востребованность организации системной работы наших ученых, которые ведут фундаментальные исследования по истории, культуре татарского народа и других народов, проживающих на территории республики.

Для развития современной науки требуется как правильный выбор приоритетов, так и объединение сил исследователей. Возрастает роль международной научной интеграции. Нам приходится это учитывать. В этом контексте интерес представляют разработки белорусских, китайских коллег, а также планы исследований некоторых, достаточно интенсивно развивающихся при поддержке государства, научных центров ряда бывших союзных республик Центральной Азии.

В эпоху возрастания роли цифровых ресурсов и количества обращений пользователей за знаниями в сеть Интернет нами начата работа по консолидации имеющихся в республике баз данных. На сегодняшний день накоплен солидный объем данных об историко-культурном наследии народов Татарстана. Эти данные охватывают несколько взаимосвязанных предметных областей: историю, археологию, языкознание, этнологию. Работы последних десятилетий обогатили базу данных цифровыми фотографиями, трехмерными векторными моделями и т. д.

Академия наук издает 8 научных журналов, в которых на высокопрофессиональном уровне рассматриваются фундаментальные и прикладные вопросы гуманитарной науки. Эти журналы, прежде всего в области истории и археологии, имеют высокие рейтинги, в том числе в международном масштабе, занимают серьезные позиции в ведущих мировых индексах цитирования. Вместе с научным сообществом мы должны также предметно проработать вопросы увеличения числа авторитетных татарстанских изданий, отнесенных к категории К1 и К2.

Важнейший аспект – подготовка кадров, особенно в области истории, филологии, культуры – в области сохранения и укрепления национальной идентичности народов Татарстана. Как ни парадоксально, за последнее десятилетие ни один выпускник КФУ по филологической специальности не поступил в аспирантуру Академии наук. Между тем республика выделяет солидные средства на целевую подготовку и педагогов, и филологов в университете.

Эту ситуацию надо выправлять. Мы начали теснее взаимодействовать с рядом институтов КФУ, Казанским государственным институтом культуры по подготовке научных специалистов в области истории, языка и культуры татарского народа. Совместно с вузовскими преподавателями наши ученые сопровождают студентов магистратуры в рамках выполнения ими выпускных квалификационных работ, и эта работа сегодня начинает давать хорошие результаты. В этом году мы отмечаем повышение интереса выпускников наших вузов к обучению в профильной аспирантуре Академии наук, особенно по историческим наукам.

Мы понимаем, что объективное изучение истории и культуры татар, истории России и ее народов невозможно без тесной международной кооперации и взаимодействия. Сегодня, в условиях сложной ситуации в мире, когда на глазах рушится западная концепция однополярного мира, крайне важно всесторонне показать созидательную роль Российской цивилизации в формировании политического и этнокультурного ландшафта Евразийского континента, противодействовать любым фактам фальсификации исторического прошлого и способствовать защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

«Принято решение создать на базе Академии наук Татарстана «Международный центр исследований истории и культуры народов степной Евразии». Возглавил его академик РАН Николай Николаевич Крадин» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Решая эту важнейшую и во многом глобальную задачу, мы провели в текущем году большой международный симпозиум. Было принято решение создать на базе Академии наук Татарстана «Международный центр исследований истории и культуры народов степной Евразии». Возглавил его академик РАН Николай Николаевич Крадин. Это крупнейший отечественный специалист, почетный академик АН РТ, директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

В целом всемерная поддержка научных исследований в области историко-культурного наследия народов Республики Татарстан создает надежную базу для укрепления этнической и общегражданской идентичности, для поддержания мира и согласия в республике, где на протяжении многих столетий исторически переплетены и сосуществуют уникальные культуры разных народов.

Несмотря на достигнутые результаты, остаются, к сожалению, и проблемные сферы, требующие внимания, усиления нашей работы и, возможно, пересмотра используемых подходов.

Так, важно принципиально изменить подходы к мотивации инвестиций в научно-технологическую сферу в республике и формированию спроса на отечественные технологические инновации со стороны реального сектора экономики. В Национальных целях Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача довести внутренние затраты на исследования и разработки не менее чем до 2 процентов валового внутреннего продукта, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза. Эта задача тесно связана и с необходимостью повышения привлекательности сферы науки и исследований в части формирования заработной платы и запуска долгосрочных системных проектов. В этих целях сегодня в республике с участием Академии наук формируется комплекс долгосрочных мер и изменений в республиканских программах и системе управления научно-технологическим развитием.

Необходимо активное вовлечение в хозяйственный оборот республики результатов интеллектуальной деятельности и нематериальных активов. Несмотря на неплохие позиции Татарстана в этой сфере, мощный патентный и лицензионный пул как у университетов, так и промышленных предприятий, опыт ряда столичных регионов использования их в качестве финансовых инструментов и обеспечительных мер финансирования инновационных проектов показал свою эффективность. Академией наук изучаются действующие в данной сфере российские практики с целью введения в практику государственного управления и деятельности институтов развития республики новых инструментов.

Необходимо, чтобы внутри вузовского сообщества в республике на постоянной основе работала результативная система действий, условий и возможностей, позволяющая создавать и оформлять ту интеллектуальную собственность, которую возможно в дальнейшем продавать на рынке посредством процессов лицензирования.

Необходимо развитие республиканского рынка купли-продажи объектов интеллектуальной собственности и активное участие субъектов Республики Татарстан в российском и мировом рынке.

Необходимо также развивать возможности использования объектов интеллектуальной собственности в качестве официальных объектов хозяйственной деятельности технологических предприятий – оформление их в качестве активов предприятий, а также объектов залоговых отношений при получении кредитов и т.д.

Необходимо изменить действующую традиционную модель формирования показателей эффективности в сфере инновационной деятельности. Количество патентов не может служить критерием качества инновационной деятельности. Критерием качества работы может служить только количество лицензированных патентов или других объектов интеллектуальной собственности.

Патентная система, действующая в Республике Татарстан, в целом должна быть ориентирована на то, чтобы каждый патент использовался неоднократно.

«В нашей республике создано пять передовых инженерных школ» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Без мощного научно-образовательного потенциала многие проекты в промышленности забуксовали бы еще на стадии идеи»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету РТ заявил, что разработки ученых не должны оставаться в лабораториях. Какой вклад сегодня вносят ученые Татарстана в развитие республиканской промышленности? Расскажите, пожалуйста, о наиболее значимых республиканских исследованиях, которые могут породить новые производства.

– Если бы в нашей республике не было мощного научно-образовательного потенциала, то многие проекты в промышленности забуксовали бы еще на стадии идеи. Ведь любой проект сам по себе не реализуется – его реализуют люди.

Наша республика богата на университеты, каждый из которых значим и вносит свой вклад, в первую очередь именно в подготовку кадров. А современные кадры невозможно готовить без высокого уровня научных исследований в наших научно-образовательных организациях.

В нашей республике создано 5 передовых инженерных школ (ПИШ). И у каждой есть индустриальные партнеры. У КФУ – КАМАЗ; у КХТИ – СИБУР, «Аммоний», «Газпром»; у АГНИ – «Татнефть»; у КАИ – Ростех, Уральский завод гражданской авиации, «Вертолеты России»; у Университета Иннополис – Ростелеком, МТС Лаб и другие.

Для Академии наук на данном этапе в технологическом плане на ближайшую перспективу мы выдели три приоритетных направления: аддитивные технологии, беспилотные авиационные системы и искусственный интеллект.

«Приоритет на исследования и разработки в области мало- и среднетоннажной химической продукции заложен в Программах передовых инженерных школ, «Приоритет 2030» и других» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Завершается разработка Программы развития нефтегазохимического комплекса Татарстана на 2025–2029 годы»

Владимир Путин поручил Правительству увеличить производство мало- и среднетоннажной химической продукции на 30% к 2025 году и на 70% — к 2030-му. Какой вклад в решение этой задачи внесет Татарстан? Как этому может поспособствовать наша наука?

– В республике завершается работа по разработке Программы развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2025–2029 годы и перспективу до 2034 года. В этом стратегическом документе сохранен приоритет на развитие в республике научных исследований и разработок, в том числе по таким фронтирам мировой науки, как материалы с новыми свойствами, биоматериалы и материалы медицинского назначения – это всё мало- и среднетоннажная химия.

Кроме того, приоритет на исследования и разработки в области мало- и среднетоннажной химической продукции заложен в Программах передовых инженерных школ, «Приоритет 2030», в молодежных лабораториях ведущих университетов и научных центров республики, в республиканских стартап-проектах. Всё это – вклад науки Татарстана в решение задачи, поставленной Президентом страны.

Что касается бизнеса, то в стадии реализации находятся разные проекты, достраивающие технологические цепочки и увеличивающие глубину переработки углеводородного сырья для организации и расширения выпуска функциональных материалов, средне- и малотоннажной химии, высокотехнологичных изделий из полимеров. Все они вносят существенный вклад в развитие химии России в целом и малотоннажной химии – в частности.

Головной центр в области нефтегазохимии

В феврале с участием Президента РФ был дан старт строительству научно-исследовательского центра СИБУРа. Предполагается, что он объединит разработку новых продуктов и технологий в области нефтегазохимии с их масштабированием до промышленного применения. Насколько это значимый проект для республики, есть ли у него аналоги в России? Как вы думаете, почему для размещения центра выбрали именно Казань?

– Аналогов таких центров в нефтехимической отрасли нет. Сейчас холдинг завершает выбор подрядчика на проектирование.

Всего в структуре СИБУРа 9 научно-исследовательских центров. В Казани компания сформирует R&D-центр нового поколения и Центр масштабирования технологий. Они будут выполнять роль головного института для всей отрасли. Здесь будет полный цикл разработки – от лабораторных исследований до выпуска продукции и ее совершенствования.

Планируется, что в новом центре будут работать более 300 высококвалифицированных специалистов. Сильная экспертиза СИБУРа сформирована на базе научно-исследовательского центра компании в Томске. Его персонал в значительной степени переберется в столицу РТ. Также будет использован научный потенциал Казани. Для этого, например, компания запустила в КНИТУ магистерские программы по полиолефинам и математическому моделированиию – как раз в рамках проекта передовых инженерных школ. Создание такого научного центра в столице республики – это большой импульс для развития кадрового потенциала и экономики Татарстана.

Казань – прекрасный город, и выбирался он с учетом своего потенциала. Это выдающаяся инженерная школа, большое количество высших и средних образовательных учреждений, хорошая возможность использовать отраслевые синергии: нефтедобыча, нефтепереработка, нефтетранспорт, машиностроение, автомобилестроение, авиастроение.

«Способны ли научные кадры страны быстро и качественно разработать новые материалы, технологии?» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проблемы в малотоннажной химии и мелкосерийном производстве

Есть ли предприятия в Татарстане, на которые значительно повлияли санкции в части эмбарго на ввоз в РФ импортных технологий и компонентов? Каких разработок от научного сообщества республики ждет бизнес в части производства среднетоннажной и малотоннажной химии? Чьи усилия в этом направлении заметнее – вузов или научных лабораторий при предприятиях?

– Не хотелось бы называть конкретные предприятия, но это те, у которых технологические процессы были и остаются основанными на западном оборудовании (проблема расходников, запчастей), технологиях, программном обеспечении. Есть и проблема малотоннажной химии, мелкосерийного производства в целом.

В настоящий момент предприятия активно стараются сотрудничать с НИИ, университетами. Другой вопрос — способны ли научные кадры страны быстро и качественно разработать новые материалы, технологии? В условиях, когда предприятия долгие годы в поисках своих потребностей смотрели в сторону иностранных продавцов, не заказывая научные разработки у наших научно-образовательных учреждений, многие компетенции, оставаясь невостребованными, исчезли, ослабли.

Академия наук РТ прилагает усилия для объединения и координации усилий вузов, НИИ, промышленных предприятий, налаживания их взаимодействия в вопросах импортозамещения, технологического суверенитета страны. Это большая совместная работа всех участников. И примеров успешного взаимодействия с каждым годом всё больше.

«Продуктовый портфель компании СИБУР состоит из более чем 250 специальных марок, которые охватывают и развивают все ключевые отрасли» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«СИБУР прорабатывает более 80 проектов новых марок в горизонте до 2027 года»

Как на развитие в Татарстане газохимии и смежных отраслей повлияет внедрение новых технических решений, новых продуктов (например, разработка на «Казаньоргсинтезе» марки полиэтилена для капельного полива)?

– В России капельный полив набирает популярность. Фермеры выбирают капельный полив за возможность сократить потребление воды и удобрений по сравнению с дождеванием.

В Татарстане наиболее эффективно применение капельного полива при выращивании ягод. Удобрения и капельный полив позволили повысить урожайность в 10 раз. Капельный полив позволяет беречь воду, а значит, снижаются расходы на содержание полей. Очень хорошо, что началось производство новой марки полиэтилена, это снизит себестоимость капельных систем. Появление на рынке новой марки полиэтилена — большой плюс для производителей капельной ленты.

Всего СИБУР прорабатывает более 80 проектов новых марок в горизонте до 2027 года. На данный момент продуктовый портфель компании состоит из более чем 250 специальных марок, которые охватывают и развивают все ключевые отрасли: упаковку, медицину, инфраструктуру, агропромышленный комплекс, товары народного потребления, ЖКХ, химическую промышленность, нефтегазодобычу и так далее.

В 2024 году в КНИТУ в рамках создания школы по подготовке специалистов в области синтеза, технологии получения и переработки полиолефинов совместно с СИБУРом была запущена программа магистратуры «Промышленные технологии полиолефинов». Какие задачи предстоит решить выпускникам этой программы, работа с какими видами полимеров вызывает у них наибольший интерес?

– Выпускникам данной программы предстоит решать большой круг задач, таких как разработка новых каталитических систем и оптимизация параметров синтеза для получения полиолефинов с заданными свойствами; разработка новых подходов к созданию композиционных материалов на основе полиолефинов с нанодисперсными, волокнистыми наполнителями и модификаторами, отличающихся высокими технологическими и эксплуатационными свойствами; модификация полиолефинов нанонаполнителями с целью улучшения некоторых механических характеристик и придания полиолефинам специфических эксплуатационных свойств.

Одним из самых интересных направлений является создание компатибилизаторов – компонентов, способствующих совмещению полиэтилена с ингредиентами, содержащими полярные группы. В результате происходит существенное улучшение механических свойств смесей этих полимеров с полиэтиленом.

Второе звено в цепочке импортозамещения малой химии – строительство фабрики катализаторов в Казани. Формулируются ли заказы на катализаторы у потенциальных заказчиков из числа татарстанских компаний? Какие типы катализаторов будут наиболее востребованными?

– К настоящему моменту КФУ обладает целым рядом разработок, имеющих практическое применение в химической промышленности.

Так, университетская Фабрика катализаторов, созданная в 2022 году на базе Лаборатории адсорбционных и каталитических процессов в рамках реализации вузом программы «Приоритет 2030», производит компоненты для крупных промышленных нефтехимических предприятий. В частности, уже произведено 24 тонны катализаторов для нефтехимической отрасли. Еще 10 видов катализаторов прошли опытно-промышленное испытание и будут внедрены в производство в ближайшее время. Также в разработке на разных стадиях находятся 6 катализаторов.

Здесь важно отметить и ту работу, которую будет проводить новый RnD-центр СИБУРа в Казани. Одной из задач головного для всей нефтехимической отрасли института станет как раз разработка и тестирование катализаторов.