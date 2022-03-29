Рифкат Минниханов: В Казани установлена самая продвинутая система дорожного движения

В Казани установлены одни из самых продвинутых систем дорожного движения, обеспечивающих безопасность на дорогах. Об этом заявил председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов на дискуссии «Как Татарстан переживет шторм и сохранит лидерство в IT-сфере».

«Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) касаются всех. Если говорить коротко, то это комплекс систем, которые используются в различных видах направлений. Они позволяют нам управлять транспортной средой. В результате ИТС может выступать как структура информационного центра, который управляет дорожным процессом. Сегодня в Казани установлена самая продвинутая система дорожного движения», – сказал Минниханов, выступая в резиденции креативных индустрий «Штаб» в рамках Международного форума Kazan Digital Week.

Минниханов добавил, что к ИТС также относится фотофиксация на дорогах. Однако не все жители республики положительно к ней относятся. «Опрос показал, что 40% людей отмечают безопасность фотофиксации, а 60% считают, что она убивает кошелек бюджета. Но в 2004 году в Татарстане было 882 погибших, а в 2021 – 231. Кто бы что ни говорил, количество погибших уменьшается», – отметил он.