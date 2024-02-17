Рифкат Минниханов: В 2024-м Татарстан сделает упор на гуманитарные направления

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на выставке-форуме «Россия» в Москве поделился планами на Год научно-технологического развития.

«Будем стараться сохранить, приумножить то, что есть. В первую очередь мы делаем упор на гуманитарную направленность. Сегодня сохранение истории, археологии, языка, энциклопедии — это основа для того, чтобы наши люди воспитывались в условиях патриотизма. В науке тоже нужен патриотизм, в Татарстане он на высоком уровне, для нас это один из ключевых вопросов», — сказал он в беседе с журналистами.

По словам Минниханова, создание Центра исследований народов Евразии также предполагает дальнейшее расширение структур, занимающихся историей. «Мы есть везде. На всех объектах ЮНЕСКО в Татарстане постоянно присутствуют эксперты Института археологии», — подчеркнул президент АН РТ.

Он отметил, что в этом году необходимо определить мегапроекты, в которых Татарстан сможет найти свое место. «Надо предлагать свои решения хотя бы в одном-двух мегапроектах. Есть научная школа, есть потенциал. Мы видим потенциал в медицине, биотехнологиях, нефтяной отрасли», — перечислил спикер.

Также обсуждаются возможности в области генетики, сказал он. «Мы хотим сделать упор на полигенетику. Расширяя это направление, исследуя ДНК наших предков, мы также можем изменить историю. Работаем в разных направлениях», — резюмировал спикер.

Гелюза Ибрагимова