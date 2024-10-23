Рифкат Минниханов удостоен ордена «Друг Азербайджана»

Фото: пресс-служба Академии наук РТ

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов удостоен общественной награды — ордена «Друг Азербайджана». Об этом сообщает пресс-служба АН РТ.

Орден президенту Академии наук РТ вручил в Казани главный редактор журнала «Мой Азербайджан», академик Международной академии наук Эмиль Насирли. Рифкат Минниханов отмечен за исключительные заслуги в развитии и укреплении отношений между Азербайджаном и Татарстаном.

В ходе беседы Эмиль Насирли напомнил, что между закавказской страной и российским регионом действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В свою очередь Рифкат Минниханов обратил внимание на большое значение сотрудничества Азербайджана с субъектами России и особенно — Татарстаном. Он упомянул необходимость укрепления взаимовыгодных отношений по всем направлениям, в том числе в науке и инвестициях.

Учрежденный журналом «Мой Азербайджан» орден «Друг Азербайджана» предназначен для награждения тех, кто внес ощутимый вклад в развитие дружеских, экономических и культурных отношений между закавказской страной и другими государствами, укрепление дружественных отношений между народами, налаживание конструктивного диалога между странами и регионами.