Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Рифкат Минниханов удостоен ордена «Друг Азербайджана»
Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов удостоен общественной награды — ордена «Друг Азербайджана». Об этом сообщает пресс-служба АН РТ.
Орден президенту Академии наук РТ вручил в Казани главный редактор журнала «Мой Азербайджан», академик Международной академии наук Эмиль Насирли. Рифкат Минниханов отмечен за исключительные заслуги в развитии и укреплении отношений между Азербайджаном и Татарстаном.
В ходе беседы Эмиль Насирли напомнил, что между закавказской страной и российским регионом действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
В свою очередь Рифкат Минниханов обратил внимание на большое значение сотрудничества Азербайджана с субъектами России и особенно — Татарстаном. Он упомянул необходимость укрепления взаимовыгодных отношений по всем направлениям, в том числе в науке и инвестициях.
Учрежденный журналом «Мой Азербайджан» орден «Друг Азербайджана» предназначен для награждения тех, кто внес ощутимый вклад в развитие дружеских, экономических и культурных отношений между закавказской страной и другими государствами, укрепление дружественных отношений между народами, налаживание конструктивного диалога между странами и регионами.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»