Рифкат Минниханов участвует в юбилее Академии наук Республики Узбекистан

фото: пресс-служба Академии наук РТ

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов и ее вице-президент Айнур Тимерханов принимают участие в торжественных мероприятиях, которые посвящены 80-летию образования Академии наук Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба правительственного учреждения.

Напомним, мероприятия организуют в Ташкенте 12-14 декабря. На эти даты запланированы: Международная конференция «Наука — фундамент Нового Узбекистана», выставка инновационных разработок, экспозиция «История Академии наук Республики Узбекистан» и другие мероприятия.

Отметим, что Академия наук Узбекистана была основана 4 ноября 1943 года. В её состав входят более 40 научных подразделений и 3 региональных отделения — это Каракалпакское и Навоийское отделения, а также Хорезмская академия Маъмуна.