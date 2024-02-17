Рифкат Минниханов: Татарстан является одним из лидеров в разных научных направлениях

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Татарстан является лидером во многих направлениях науки, заявил на Дне науки и университетов на выставке-форуме «Россия» президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на форуме.

«Этот год особенный. Это и продолжение Десятилетия науки и технологий, 300-летие Российской Академии наук, в Татарстане — Год научно-технологического развития», — напомнил он.

«События серьезные. Задачи, стоящие перед нами, будут решаться. Встретимся с вами на Российском венчурном форуме в апреле 2024 года. Приглашаем вас на форум», — обратился Рифкат Минниханов к журналистам.

Он подчеркнул, что для заметных достижений Года научно-технологического развития сегодня у Татарстана есть определенные наработки. «Для Татарстана главная основа — мы являемся одним из лидеров разных научных направлений», — отметил спикер.

В качестве примера Рифкат Минниханов назвал передовые инженерные школы. «Сегодня пять из пятидесяти инженерных школ — в Татарстане. Если будем говорить об университетской стартап-студии, там деньги есть, там идет активная работа бизнеса, вуза, предприятий. Если остановимся на технологическом предпринимательстве, 442 стартапа-победителя, мы их называем миллионерами. У университетской стартап-студии есть возможность получить стартап», — рассказал президент академии.

Он отметил, что на первых этапах стартапам будет оказана поддержка. «Надо сохранить, усилить и добиться результатов. Для этого есть программа Десятилетия науки, программа научно-технологического развития», — заявил Рифкат Минниханов.

Гульнар Гарифуллина