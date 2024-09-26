Рифкат Минниханов: «Татарстан может стать опорным регионом России в сфере развития БПЛА»

На фестиваль «Дотянуться до неба» в Казань приехали более 2,5 тыс. участников со всей страны

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татарстан имеет большой потенциал стать базовым регионом в сфере беспилотников»

На фестиваль «Дотянуться до неба» в Казань приехали более 2,5 тыс. участков со всей страны. Они познакомятся со сферами, где используются БПЛА, займутся программированием и сборкой дронов.

«Еще со времён СССР авиамоделирование было очень популярно. Сегодня беспилотные системы непосредственно с этим связаны. Стартовал долгожданный фестиваль, посвященный этой актуальной теме, которая рассматривается на разных уровнях. Со стороны Академии наук могу сказать, что мы видим большой потенциал в этом направлении. Проведение такого фестиваля еще раз говорит о том, что Татарстан имеет большой потенциал стать опорным регионом Российской Федерации в сфере развития беспилотных авиационных систем», – обратился к участникам президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Затем он вместе с министром цифрового развития РТ Айратом Хайруллиным, министром образования и науки РТ Ильсуром Хадиуллиным и руководителем передовой инженерной школы Московского авиационного института Дмитрием Кайсиным осмотрел выставку фестиваля, где свои экспонаты представили компании и учебные заведения, занимающиеся разработкой беспилотных авиационных систем.

Рифкат Минниханов осмотрел выставку фестиваля, где свои экспонаты представили компании и учебные заведения, занимающиеся разработкой беспилотных авиационных систем Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Им даже предложили попробовать себя в качестве пилота беспилотников, однако Рифкат Минниханов вежливо отказался, наблюдая за виражами дронов, которыми управляли ребята-разработчики.

Не пренебрег возможностью ощутить себя оператором беспилотника Айрат Хайруллин. Но он взялся за пилотирование водного дрона, расположенного в специальном бассейне. По его словам, управлять им сложно, так как нужно учитывать многие факторы.

«Я попробовал поуправлять устройством для глубинных работ. Казалось бы, чего там, вперед-назад на джойстике. Но все не так просто, потому что у него не просто колеса и руль, как у автомобиля. Аэродинамика там как у вертолета, пилотировать его очень сложно», – поделился впечатлениями министр.

Айрат Хайруллин: «Нужно обеспечить центры компетенций, которые будут заниматься конструированием тяговых двигателей, сейчас новое поколение беспилотников обеспечивается ими» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Задача Татарстана – сформировать независимую технологическую платформу»

Татарстан не только готов стать базовым регионом для развития беспилотников, но и сам уже вносит большой вклад в это направление. Например, в Иннополисе уже курсирует беспилотное такси, рассказал министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

Что касается задач, он считает, что нужно заниматься совершенствованием беспилотных аппаратов, а также наладить создание тяговых двигателей.

«Нужно обеспечить центры компетенций, которые будут заниматься конструированием тяговых двигателей, сейчас новое поколение беспилотников обеспечивается ими. Второе – это программный софт, микроэлектроника. Секрета нет – большое количество таких устройств закупается за рубежом. Задача – сформировать независимую технологическую платформу, которая сделает соответствующие технологии доступными внутри страны», – пояснил Хайруллин.

Он добавил, что в Татарстане уже есть компании, которые занимаются вопросом создания таких технологий, но не стал конкретизировать, какие именно.

«Важно обратить внимание и на обеспечение необходимыми материалами производства беспилотников» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Важно обратить внимание и на обеспечение необходимыми материалами производства беспилотников. Татарстан – нефтехимическая республика, которая способна создавать легкие композитные материалы, необходимые для аппаратов», – подчеркнул министр.

Он напомнил, что по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике запускаются физмат-кружки в школах. «То есть дети смогут более глубоко изучать математику и физику. В основе научного процесса лежат эти науки. Это позволит привлечь все больше молодых людей, которые смогут стать специалистами в сфере беспилотных аппаратов», – убежден Хайруллин.

«Дети смогут более глубоко изучать математику и физику. В основе научного процесса лежат эти науки. Это позволит привлечь все больше молодых людей, которые смогут стать специалистами в сфере беспилотных аппаратов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татарстан объединяет центры авиастроения и IT. Это самое важное для беспилотников»

Татарстан действительно может стать опорным регионом страны в сфере беспилотных аппаратов, так как здесь есть как мощная школа авиастроения, так и сильная IT-отрасль. Это два базисных момента для конструирования таких систем, заявил руководитель передовой инженерной школы Московского авиационного института Дмитрий Кайсин.

«Беспилотники – это новое и развивающееся направление, но оно базируется на уже существующих сферах. В Татарстане есть мощная авиапромышленность и IT-индустрия, которые имеют в этом направлении основную ценность. Здесь есть и большие инфраструктурные объекты, которые позволяют заниматься этой темой, обмениваться опытом и создавать проекты. Есть большой потенциал, несмотря на все высоты, которых республика уже достигла», – подчеркнул Кайсин.

Дмитрий Кайсин: «Беспилотники – это новое и развивающееся направление, но оно базируется на уже существующих сферах» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На сегодняшний день нет сферы, куда бы уже не пришли беспилотники, поэтому специалисты везде и всегда будут востребованы, добавил он.

«Их применяют и в сельском хозяйстве, и в искусстве, и в лесном хозяйстве, нефтегазовой отрасли, строительстве и так далее. Считаю, что каждому школьнику будет полезно познакомиться с этой сферой и, возможно, в будущем начать заниматься ей профессионально», – считает Дмитрий Кайсин.

Востребованность специалистов он подтвердил и конкретными цифрами. По его словам, в этом году по федеральному проекту проводился сбор отраслевого заказа от предприятий. От них поступило более 26 тыс. заявок на специалистов, работа которых связана именно с беспилотными аппаратами.