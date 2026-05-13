Экономика 13 мая 2026 17:28

Рифкат Минниханов: Татарстан формирует целостную экосистему «умной биоэкономики»

Татарстан традиционно является лидером российской инновационной повестки в сфере биотехнологий и формирует целостную экосистему, где фундаментальная наука, цифровая инфраструктура и промышленное производство объединены в единую стратегию «умной биоэкономики». Об этом на «КазаньФоруме» заявил президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.

По его словам, с этого года в республике реализуется проект технологического обеспечения биоэкономики, направленный на создание отечественных биотехнологий. В разработке стратегии развития биотехнологий в Татарстане до 2035 года участвовали четыре института и отделения Академии наук, сегодня около ста специалистов занимаются ее реализацией.

«Мы видим своей задачей обеспечение научного сопровождения проектов, которые сделают экономику Татарстана настоящей циркулярной и устойчивой», – подчеркнул Минниханов.

Отдельно он остановился на проектах в Альметьевском и Зеленодольском районах, а также на создании первого в России агробиотехнопарка по генетике в животноводстве, открытие которого запланировано на август этого года.

#KazanForum-2026 #Рифкат Минниханов #биотехнологии
