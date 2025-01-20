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Экономика 20 января 2025 21:54

Рифкат Минниханов: Стройкомплекс вовлечен практически во все нацпроекты

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Предприятия строительного комплекса, как правило, вовлечены в реализацию практически всех национальных проектов. Об этом заявил президент академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на итоговой коллегии Минстроя РТ.

«Особенность современной ситуации в том, что каждый на нацпроект отдельно выделены мероприятия в сфере науки и образования. То есть, помимо чисто производственных задач, запланирована существенная трансформация и вовлечение исследовательских кластеров в формирование новых конкурентных технологий в строительном комплексе», – сказал он.

Минниханов предложил также предусмотреть соответствующие инициативы в формате квалифицированного заказа и долгосрочного сотрудничества по проектам вузов.

Еще он добавил, что инвестиционно-венчурным фондом и университетской стартап студией республики уже подготовлен первый пакет научно-исследовательских работ по новым перспективным материалам и применением аддитивных технологий.

#Рифкат Минниханов #Строительство #Татарстан #коллегия #минстрой
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