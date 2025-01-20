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Рифкат Минниханов: Стройкомплекс вовлечен практически во все нацпроекты
Предприятия строительного комплекса, как правило, вовлечены в реализацию практически всех национальных проектов. Об этом заявил президент академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на итоговой коллегии Минстроя РТ.
«Особенность современной ситуации в том, что каждый на нацпроект отдельно выделены мероприятия в сфере науки и образования. То есть, помимо чисто производственных задач, запланирована существенная трансформация и вовлечение исследовательских кластеров в формирование новых конкурентных технологий в строительном комплексе», – сказал он.
Минниханов предложил также предусмотреть соответствующие инициативы в формате квалифицированного заказа и долгосрочного сотрудничества по проектам вузов.
Еще он добавил, что инвестиционно-венчурным фондом и университетской стартап студией республики уже подготовлен первый пакет научно-исследовательских работ по новым перспективным материалам и применением аддитивных технологий.
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