Рифкат Минниханов: «Сквозной темой Kazan Digital Week-2023 станут беспилотники»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сквозной темой Kazan Digital Week-2023, который пройдет в столице Татарстана с 20 по 23 сентября, станет вопрос беспилотных летательных аппаратов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

«В рамках специальной военной операции появляются новые задачи, и вопрос беспилотных летательных аппаратов выходит на первый план. Есть 5 федеральных проектов, реализуемых под эгидой вице-премьера РФ, есть план новых мероприятий. Это наша обязанность, это мы должны сделать», — отметил спикер.

Отдельные темы на форуме будут посвящены гражданским и военным летательным аппаратам.

«Темы высокоавтоматизированных средств, которые мы сегодня называем „беспилотниками“, сегодня наиболее интересны и выходят на первый план. На эту же тему пройдут хакатоны и вебинары», — подчеркнул Рифкат Минниханов.

Также в ходе проведения Международного форума Kazan Digital Week-2023 состоятся соревнования мини-беспилотных автомобилей.

Планируется, что в них примут участие 10 команд по 4-6 человек в каждой. Они будут соревноваться в трех дисциплинах, специально для этого была построена экспериментальная трасса. Машины будут предоставлены генеральным партнером казанского форума ПАО «Таттелеком». Призовой фонд составит 1 млн рублей, прием заявок начнется с 1 июля, сообщил генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов.