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Рифкат Минниханов: Сегодня вузы без предприятий работать не могут
Развитие студенческих стартапов в современном мире невозможно без поддержки предприятий, заинтересованных в этих разработках. Об этом заявил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на пресс-конференции, посвящённой итогам Российского венчурного форума.
«Сегодня вузы без предприятий работать не могут, потому что большое количество стартапов надо вести», — заявил Минниханов.
Он также отметил, что с развитием института поддержки студенческих стартапов и технологического предпринимательства показали рост и венчурные фонды.
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