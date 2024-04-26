Рифкат Минниханов: Сегодня вузы без предприятий работать не могут

Развитие студенческих стартапов в современном мире невозможно без поддержки предприятий, заинтересованных в этих разработках. Об этом заявил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на пресс-конференции, посвящённой итогам Российского венчурного форума.

«Сегодня вузы без предприятий работать не могут, потому что большое количество стартапов надо вести», — заявил Минниханов.

Он также отметил, что с развитием института поддержки студенческих стартапов и технологического предпринимательства показали рост и венчурные фонды.