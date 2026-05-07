Рифкат Минниханов: «Сегодня самое главное – это связь»

Рифкат Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

День радио и связи отмечается сегодня по всей России. В казанском ИТ-парке им. Б. Рамеева прошел концерт в честь праздника.

«Еще когда я служил в ракетных войсках, я понял, что ни одна ракета без связи не полетит. Когда служил в Госавтоинспекции и оказался в районе боевых действий, понял, что если нет связи – тебя нет в живых. Ребята с СВО, которые здесь находятся, подтвердят: сегодня главное – это связь», – выступил с торжественным словом президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

В честь праздника весь день в ИТ-парке проходят различные активности: выставка исторической техники и средств связи, мастер-классы по VR и пилотированию дронов.

«Надо понимать, что наша отрасль не всегда видима, она поддерживающая. Но тем не менее, мы понимаем, что без связи не будет вылечено ни одного пациента, без связи не будет доведено до людей ни одного новостного сообщения. Мы обеспечиваем связь во благо нашей многомиллионной республики», – отметил глава Минцифры республики Илья Начвин.

Кроме того, в ИТ-парке также проходит первый турнир по робототехнике «Робоказань», в котором соревнуются дети от 5 до 18 лет.

«Мы понимаем, что эти дети – наше будущее, наше настоящее и мы понимаем, что без настоящего не будет будущего. И мы понимаем, что наше будущее в надежных руках. С такими молодыми людьми мы будем соответствовать международному уровню. С такой цифровой командой Татарстана нам обеспечен успех», – выразил уверенность заместитель премьер-министра республики Шамиль Гафаров.