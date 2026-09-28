Рифкат Минниханов: Шаймиев сделал для ученых больше, чем сами ученые

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев – человек, который, не будучи ученым, сделал для ученого сообщества больше, чем сами ученые. Такими словами прокомментировал объявление следующего года в Татарстане Годом Минтимера Шаймиева президент Академии наук Рифкат Минниханов после ежегодного Послания Раиса РТ Госсовету республики.

«Вряд ли какая-то республика может гордиться такими корнями. Уникальность Шаймиева в том, что этот человек не ученый, но есть люди, которые для ученых сделали намного больше, чем сами ученые», – заявил Минниханов.

В качестве примера он привел создание в республике Академии наук, что на то время было уникальным видением стратегических процессов, которые происходили в Татарстане и по всей стране.

«Только за это можно объявить следующий год Годом Минтимера Шариповича. А таких решений были тысячи», – подчеркнул Минниханов.