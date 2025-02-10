Рифкат Минниханов: Вопрос кадров в науке встает на первое место

Фото: Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Академии наук Татарстана проходит научный лекторий «Просто о главном», приуроченный ко Дню российской науки.

«Много вы знаете регионов в стране, где есть такое отношение к науке? Я имел возможность сравнить и посмотреть. Такое отношение к науке и образованию уникально», — заявил на открытии лектория один из организаторов, ректор университета «Иннополис» Александр Гасников.

Программа поделена на две части: до обеда — «Траектория образовательного прорыва: популяризация,​ инновации, сотрудничество», после — «Наука как образ жизни: от фундаментальных знаний до​ прорывных технологий».

Среди спикеров: заведующий лаборатории популяризации и пропаганды математики Математического института Российской Академии наук (РАН) Николай Андреев, вице-президент РАН Степан Калмыков и другие. В рамках второго блока также выступит научный популяризатор, доктор физмат наук, член-корреспондент РАН Алексей Савватеев.

Старт мероприятиям лектория дал президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, поздравив всех причастных к празднику. Отдельно он отметил наступающую актуальность кадрового вопроса в научной сфере.

«Было проведено очень много мероприятий в рамках стратегии научно-технологического развития и в национальной сфере. Самое главное в декабре были приняты 19 [новых] национальных проектов. Вопрос кадров встает на первое место», — заметил Минниханов.