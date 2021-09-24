Рифкат Минниханов: РТ создает запрос на внедрение интеллектуальных транспортных систем

Татарстан является одним из лидирующих регионов по тестированию и внедрению технологических новшеств. Одним из направлений инновационной деятельности республики является создание интеллектуальных транспортных систем, повышающих качество жизни населения. Об этом во время церемонии закрытия форума Kazan Digital Week-2021 рассказал директор ГБУ «Безопасность дорожного движения», председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию РТ Рифкат Минниханов.

Он подвел общие итоги работы форума по направлению «Интеллектуальные транспортные системы». За прошедшие дни оно объединило 11 секций, 5 круглых столов, а также заседание рабочей группы и панельную дискуссию. Их участниками стали 134 спикера, прошедших экспертный отбор, а также свыше 1 тыс. офлайн-слушателей.

«Интеллектуальная транспортная система (ИТС) непосредственно формирует качество жизни граждан. Поэтому при проектировании ИТС необходимо устанавливать правила взаимодействия бизнеса, общества и власти», — обратился к участникам церемонии закрытия Рифкат Минниханов.

По его словам, внедрение ИТС создает спрос на сервисы мобильности, в том числе — тренд на беспилотный транспорт.

«Социальный запрос на такое взаимодействие уже формируется. Такая кооперация возможна только при наличии соответствующих правил. Важно, что предложения о таком регулировании в рамках форума впервые прозвучали как от представителей бизнеса, так и от государственных структур», — отметил Рифкат Минниханов.

Он добавил, что инициатива по созданию профильного закона об ИТС является одной из базовых резолюций форума.

«Важность места проведения этого форума определена тем, что Татарстан является наиболее масштабной площадкой по разработке, тестированию и внедрению перспективных технологий», — резюмировал Рифкат Минниханов.

Напомним, что в 2021 году форум Kazan Digital Week проходил в онлайн- и офлайн- форматах. В работе секций, круглых столов и дискуссий форума приняли участие 13 тысяч участников. Форум дает возможность познакомиться с актуальными практиками внедрения цифровых технологий, напрямую общаясь с профильными экспертами и представителями власти.