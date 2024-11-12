Рифкат Минниханов: РТ лидирует по числу университетских технологических стартапов

Рифкат Минниханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов принял участие в III Всероссийском форуме технологического предпринимательства, который проходит в Москве.

Форум представляет собой флагманское мероприятие федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Он нацелен на объединение всех, кто развивает технологическое предпринимательство на базе вузов в России. Среди участников события, в частности, были министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев.

«Большой вклад в развитие университетского технологического предпринимательства делает целый ряд регионов, но особо выделяется Татарстан. На площадке этого региона мы отдельно проводим Российский венчурный форум, который очень комплементарен тому, что мы обсуждаем сегодня здесь», — заметил в своем выступлении Валерий Фальков.

Спикером пленарного заседания форума выступил Рифкат Минниханов. По его словам, в регионе всегда исходили из того, что работа со стартапами «из образовательной направленности» должна становиться всё более практикоориентированной.

«Предприятия на первых порах дистанцировались, но мы их убеждали, что они социальные ангелы и должны поддерживать стартапы. На следующем этапе предприятия уже активно включились в проект. Сегодня Татарстан — первый по количеству университетских технологических стартапов и второй по количеству студенческих стартапов в стране, в портфеле нашей стартап-студии сейчас 27 компаний, есть стартапы, с которыми уже работают венчурные инвесторы, проекты из республики вы можете увидеть на выставке на форуме», — отметил президент АН РТ.

Дамир Галиев стал модератором панельной дискуссии «Средняя температура техпреда. Первые итоги», на которой был организован обмен опытом среди участников платформы университетского технологического предпринимательства (ПУТП) из Татарстана и других регионов России. Дискуссия объединила руководителей фондов, вузов, представителей университетских стартап-студий и компаний, поддерживающих малый бизнес. Они обсудили текущие достижения, сложности и перспективы развития университетского предпринимательства.

Вопросы, рассмотренные на сессии, касались промежуточных итогов работы платформы, в том числе — выявленных успехов и проблем. Речь зашла о «секретном соусе» — уникальных подходов и инструментов, которые помогают развивать стартапы в университетской среде. Отдельное внимание уделялось вызовам, с которыми сталкиваются стартап-студии: от нехватки ресурсов и экспертизы до административных барьеров. Среди рекомендаций специалисты назвали ключевые компоненты для успешной работы университетских стартапов, включая стратегическое планирование и гибкие методы управления. Завершилась дискуссия прогнозами о том, какие тренды и технологии будут влиять на развитие университетского предпринимательства в будущем.

В рамках Всероссийского форума технологического предпринимательства участие в выставке приняли стартапы из Татарстана. Они представили на выставке следующие разработки:

— приложение-тренажер для детей с косоглазием (Казанский государственный медицинский университет),

— INNOPROG — платформа персонализированного микрообучения (Университет Иннополис),

— разработка для ремонта духовых инструментов (Казанский государственный институт культуры),

— установка для измерения теплопроводности теплоизоляционных материалов для трубопроводов(Казанский государственный энергетический университет),

— установка по термической переработке твердых бытовых отходов в сорбенты (Казанский национальный исследовательский технологический университет),

— техноконструктор — тренажер для инженерных специальностей (Университетская стартап-студия),

— полиметилсилоксан в качестве многофункционального сорбента для грунта, почвы и сточных вод (Казанский федеральный университет),

— ручной медицинский прибор для самостоятельного введения лекарств, позволяющий делать уколы без помощи медперсонала (фонд Лобачевского),

— аппарат Easy Clean для ухода и хранения жестких линз (Казанский государственный медицинский университет),

— система мониторинга натяжения стяжных ремней для крепления груза (Южно-Уральский государственный университет),

— модульные ревизионные колодцы из переработанных композитных материалов (Университетская стартап-студия),

— система автоматизированного оптического контроля (Казанский федеральный университет),

— электрохимический реактор для получения 2-этилгексаноата хрома (III), заменяющий импортный прекатализатор для синтеза гексена-1 (Казанский федеральный университет).

Эти проекты реализуются через различные инструменты поддержки ИВФ РТ, такие как фонд «Лобачевский». Университетская стартап-студия и программа «Студенческий стартап», курируемая ФПП.