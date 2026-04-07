Рифкат Минниханов рекомендовал руководителям предприятий прийти на выставку РВФ

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов рекомендовал руководителям предприятий и организаций Татарстана ознакомиться со стартапами – участниками выставки Российского венчурного форума (РВФ). Заявление прозвучало на брифинге в Кабмине республики.

«Шамиль Хамитович [Гафаров, руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ] поставил задачу: представители аппарата обязательно посещают выставку, а потом отчитываются, какие проекты были интересны. Если бы ряд руководителей предприятий и организаций так же подходили [к вопросу], то я думаю, что эффект от выставки был бы намного больше», – подчеркнул Минниханов.

Выставка стартапов как часть РВФ будет работать в МВЦ «Казань Экспо» 9 и 10 апреля. Участниками станут 150 стартапов по таким направлениям, как искусственный интеллект, агротехнологии, медицина, образование, робототехника, промышленность, энергетика, финансы, химия, электронная торговля.