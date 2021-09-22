Рифкат Минниханов: Развитие ИТС – залог изменений в транспортной отрасли

Председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «БДД» Рифкат Минниханов обсудил Национальную стратегию транспортной отрасли в рамках Международного форума Kazan Digital Week.

«На сегодняшний день принято решение отраслевого развития стратегии, так как слишком много пересекающихся вопросов, — заявил Минниханов. — Стратегия должна быть разработана с учетом интеграции тех или иных направлений. Был предложен вариант выделить направления: „цифровое правительство“, „цифровая экономика“, „цифровое население“ „цифровая среда“, „цифровая мобильность“, „цифровое наследие“ и „цифровые науки и технологии“».

На встрече присутствовали главы компаний-лидеров в сфере ИТС. Среди обсуждавшихся вопросов — законодательные тенденции в сфере мониторинга автотранспорта, внедрение Единой платформы управления транспортной системой в регионах РФ и высокотехнологичные решения в области коммунального хозяйства.

Минниханов подчеркнул, что наиболее положительно повлиять на развитие транспортной отрасли могут Интеллектуальные транспортные системы. Однако в нашей стране до сих пор нет единой структуры, отвечающей за развитие ИТС. За систему «Безопасный город» несут ответственность МЧС и МВД, а «Умный город» контролирует Минстрой.

«Ряд решений принимает Минтранс, Росавтодор и прочие ведомства, — рассказал чиновник. Необходимо создавать единую и многофункциональную систему».

Спикер напомнил, история интеллектуальных транспортных систем началась в Татарстане в 2010 году. И с того времени удалось добиться значительных результатов.