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Общество 29 августа 2023 17:22

Рифкат Минниханов рассказал, когда в РТ смогут массово перейти на беспилотные автомобили

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Сегодня во время пресс-тура «Интеллектуальные транспортные системы» журналисты встретились с председателем совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директором ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкатом Миннихановым. Во время беседы он ответил на вопрос, когда в Татарстане будет возможен массовый переход на беспилотные транспортные средства.

«Массовый переход на беспилотники в Татарстане будет возможен только после урегулирования вопросов ответственности, когда будет понятно, кто будет отвечать в случае ДТП», – считает Рифкат Минниханов.

Также он добавил, что в плане автоматизированной системы управления дорожным движением Казань не испытывает проблем – умных перекрестов в городе достаточно, считает глава ведомства.

«Вопрос этот не дешевый, поэтому мы исходим из того, чтобы город оставался в движении. Если обычная система справляется на перекрестке, зачем там делать адаптивную? Мы считаем, что в Казани мы вышли на уровень достаточности, если не считать новые микрорайоны. Будем обследовать их и смотреть», – заключил он.

#Рифкат Минниханов #беспилотный автомобиль #Татарстан
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