Рифкат Минниханов рассказал, как ИИ помогает ученым

Искусственный интеллект позволяет ученым существенно сократить время обработки результатов исследований. Об этом журналистам сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Мы видим пользу использования ИИ для ученых, особенно в обработке результатов исследований. Иногда этот процесс занимает годы, а искусственный интеллект позволяет сократить времязатраты в сотни раз», – объяснил он.

По его словам, нужно грамотно и жестко заниматься внедрением искусственного интеллекта в разных сферах, но при этом управлять ИИ должен все равно человек.