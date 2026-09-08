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Общество 8 сентября 2026 12:41

Рифкат Минниханов рассказал, как ИИ помогает ученым

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Искусственный интеллект позволяет ученым существенно сократить время обработки результатов исследований. Об этом журналистам сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Мы видим пользу использования ИИ для ученых, особенно в обработке результатов исследований. Иногда этот процесс занимает годы, а искусственный интеллект позволяет сократить времязатраты в сотни раз», – объяснил он.

По его словам, нужно грамотно и жестко заниматься внедрением искусственного интеллекта в разных сферах, но при этом управлять ИИ должен все равно человек.

#Рифкат Минниханов #искусственный интеллект
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