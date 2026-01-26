Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Работа с молодежью остается одним из главных приоритетов Академии наук Татарстана, потому что именно от молодых людей зависит будущее республики и страны. Об этом на итоговой коллегии Минмолодежи республики заявил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Работа с молодежью – это беспроигрышная инвестиция в будущее страны. Совместно с минмолодежи РТ мы реализуем ряд инициатив, направленных на расширение участия молодежи в развитии науки и технологий, укрепление авторитета ученых», – сообщил он.

В Татарстане реализуется огромное количество мероприятий и мер поддержки для молодых ученых, в том числе различные конкурсы, гранты, субсидии и многое другое, продолжил Минниханов.

«На сегодняшний день наблюдается высокий уровень интереса молодых людей к науке. Нужно сохранить эту динамику. Призываем минмолодежи РТ активнее привлекать молодых людей к мероприятиям десятилетия науки и технологий», – подчеркнул он.

Одной из заметных новых мер поддержки стало предоставление субсидий молодым ученым на улучшение жилищных условий. В этом году таким образом планируют поддержать уже 16 человек, заключил Рифкат Минниханов.