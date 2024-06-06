Рифкат Минниханов: Промпредприятия Татарстана испытывают дефицит кадров

Свыше 50% экономики Татарстана составляет промышленное производство, испытывающее сегодня нехватку квалифицированных кадров. Об этом заявил президент Академии наук республики Рифкат Минниханов на круглом столе, посвященном программам подготовки специалистов для промышленности.

«Это, конечно, подтверждает актуальность этого круглого стола», — подчеркнул Минниханов.

Он напомнил, что в новой стратегии научно-технологического развития России Президентом страны Владимиром Путиным был обозначен ряд ключевых отраслей экономики и поставлена задача обеспечить их технологическую независимость.

Рифкат Минниханов подчеркнул, что Татарстан обладает огромным потенциалом в производственной сфере, а также занимает 6-е место по объемам валового регионального продукта и по отгрузке промышленной продукции в России.

По его словам, в республике создана внешняя среда для привязки кадров к тем или иным специальностям, однако остаётся вопрос, как привлечь готовящихся специалистов к работе непосредственно на предприятиях.

«Данный круглый стол — это уникальная возможность ознакомиться с передовыми решениями, представить свои идеи и разработки, получить консультации от лидеров и экспертов отрасли, а также расширить круг единомышленников», — заключил президент Академии наук РТ.

На круглом столе о своих программах обучения студентов и планах дальнейшего развития рассказали представители 10 высших учебных заведений. Говоря о дефиците кадров, многие из них отметили, что до 50% выпускников идут работать не по выбранной специальности, из-за чего в вузах проводят ряд изменений, чтобы снизить этот процент.

Кроме того, многие учебные заведения активно сотрудничают с промышленными предприятиями, чтобы заинтересовать студентов работой ещё на стадии обучения, а также привить будущим специалистам необходимые навыки на конкретном производстве.