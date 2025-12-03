Рифкат Минниханов: Проект «Татары года» сопряжен с главными мировыми событиями

Проект «Татары года» от «Миллиард Татар» – это особенный проект, который перекликается с главными мировыми событиями. Таким мнением с «Татар-информом» поделился президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Это особый проект. Он выходит в пик тех событий, которые происходят сегодня. Вы знаете, что Татарстан стал местом проведения саммита БРИКС, в Исламском мире мы являемся основным представителем России. Это большие возможности», – отметил собеседник агентства.

По его мнению, такое положение дел позволяет Татарстану быть объединяющем началом для всех национальностей нашей страны.