Рифкат Минниханов призвал молодежь развивать стартапы

В Татарстане имеются ниши для создания и развития стартапов. Об этом заявил председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов на дискуссии «Как Татарстан переживет шторм и сохранит лидерство в IT-сфере».

«Сегодня есть стратегическая инициатива на федеральном уровне по развитию технологического предпринимательства. Поэтому стартапы становятся на первый план. Я думаю, что ниши есть», — сказал Рифкат Минниханов, выступая в резиденции креативных индустрий «Штаб» в рамках международного форума Kazan Digital Week.

По словам докладчика, первая волна приема заявок на конкурс «Студенческий стартап» продлится до 11 апреля 2022 года. Среди них будут разыграны гранты для 1 тыс. молодых студентов-предпринимателей. Размер каждого составляет 1 млн рублей.

«К сожалению, Татарстан пока не в лидерах. Я считаю, что здесь надо придумывать технологические решения, куда можно вложиться», — подчеркнул председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию.