Рифкат Минниханов: «Привлечение финансирования в науку остается приоритетной задачей»

Татарстан сохранил лидерство в научно-технологическом развитии и достиг исторического максимума за четверть века по численности исследователей. Однако триумф соседствует с вызовами в атомной отрасли и сфере беспилотников. О том, что помогает развивать науку и где остаются трудности, – в материале «Татар-информа».





В Академии наук РТ сегодня прошло выездное заседание Комитета Государственного Совета Республики Татарстан

Лидерство Татарстана в научно-технологическом развитии

В Академии наук РТ сегодня прошло выездное заседание Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. На встрече обсудили развитие научной отрасли в республике и перспективы дальнейшей работы.

По итогам 2025 года Татарстан продолжает лидировать в научно-технологическом развитии (НТР), сообщил Президент академии Рифкат Минниханов. Республика заняла первое место в федеральном рейтинге зрелости системы управления НТР, а внутренние расходы на исследования и разработки выросли почти на две трети – с 32 до 54 млрд рублей.

Численность занятых в исследованиях достигла рекордного уровня за 25 лет – 16,6 тыс. человек, а финансирование на одного ученого составило около 3,2 млн рублей, что выше среднего по стране. Помимо этого, Татарстан активно участвует в федеральных научно-технологических проектах, а общий объем привлеченного финансирования в рамках национальных проектов технологического лидерства приближается к 3,2 млрд рублей.

«Несмотря на высокие темпы роста затрат на исследования, увеличение ресурсов для модернизации научно-образовательных учреждений, укрепление кадрового потенциала, привлечение финансирования остается приоритетной задачей», – подчеркнул глава академии.

При этом есть направления, где республиканской науке пока трудно пробиться: атомные и энергетические технологии, беспилотные авиационные системы и биоэкономика. По словам главы академии, причины связаны с низким представительством татарстанских организаций среди квалифицированных заказчиков и исполнителей, а также с условиями конкурсов, которые не всегда учитывают потенциал местных научных школ.

«Национальные проекты технологического лидерства определяют долгосрочный вектор трансформации экономики страны. Просим рассмотреть возможность запуска профильных республиканских отраслевых проектов в дополнение к федеральным. Это позволило бы сформировать необходимые заделы», – заявил Рифкат Минниханов.

Поддержка науки, технологий и передовых инженерных школ

Основным инструментом региональной научно-технологической политики стала государственная программа НТР. В 2025 году ее бюджет составил почти 2 млрд рублей.

В том же году начал работу Фонд науки и технологий РТ – подведомственная академии организация, которая поддерживает фундаментальные, прикладные и поисковые исследования, а также проекты кооперации университетов и индустрии. Фонд провел грантовый конкурс: 25 компаний получили финансирование на внедрение 35 инновационных технологий на общую сумму 236 млн рублей. Кроме того, традиционный конкурс академии поддержал 37 проектов от 11 вузов и НИИ на 102 млн рублей.

Программа также включает поддержку совместных проектов университетов и индустрии и софинансирование федеральных передовых инженерных школ. На эти цели выделено 550 млн рублей: КНИТУ им. Туполева получил 350 млн, Высшая школа нефти – 200 млн. Дополнительно учрежден грант в 100 млн рублей для КНИТУ им. Туполева для исследований в аэрокосмической, транспортной, фотонной и квантовой сферах.

Республиканские передовые инженерные школы (ПИШ) также получили поддержку: Казанский энергетический университет и Казанский институт культуры получили по 50 млн рублей при условии привлечения индустриальных партнеров не менее чем на 50%.

«Мы создаем условия, чтобы университеты и индустрия работали вместе, развивая новые направления и формируя компетенции для студентов и молодых специалистов», – отметил Минниханов.

«Мы увеличили финансирование для поддержки научных кадров, чтобы создать условия для качественных исследований и подготовки новых докторских диссертаций» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кадры и малые технологические компании

Грантовая поддержка ученых для подготовки докторских диссертаций выросла на 11 млн рублей – до 109 млн. Это позволило поддержать на 39% больше проектов – 223 исследователя, включая 13 сотрудников академии. Размер гранта варьируется от 430 до 644 тыс. рублей в зависимости от степени подготовки.

Программы повышения квалификации охватили 500 руководителей базового звена, а обучение по применению искусственного интеллекта в науке прошли 280 специалистов. Это почти полностью обеспечивает переподготовку ключевых сотрудников академии по современным исследовательским технологиям.

«Мы увеличили финансирование для поддержки научных кадров, чтобы создать условия для качественных исследований и подготовки новых докторских диссертаций», – подчеркнул Минниханов.

По его словам, важной частью научно-технологического развития и инструментом достижения технологического суверенитета также становятся малые технологические компании (МТК). За год их число в Татарстане выросло почти на 50% – до 239 компаний. При этом средняя выручка МТК на треть выше среднероссийской.

Региональная поддержка МТК, по словам главы АН РТ, развивается медленно, и ее важно завершить. Среди предложенных мер – развитие таких компаний в научной сфере, создание научно-производственных объединений через сотрудничество с предприятиями и вузами и расширение поддержки на малые инновационные предприятия.

В Татарстане также продолжают выпускать книги, которые сохраняют и популяризируют историко-культурное наследие. Среди них собрание сочинений Фатиха Амирхана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Издательская программа и историко-культурные проекты

В Татарстане также продолжают выпускать книги, которые сохраняют и популяризируют историко-культурное наследие. Среди них 6-томное собрание сочинений Габдуллы Тукая, собрание Фатиха Амирхана, энциклопедия Каюма Насыри, «Муса Джалиль: Энциклопедические очерки», а также «Казань тысячелетняя» и «Татары Узбекистана».

В 2026 году международной аудитории впервые покажут академическое собрание сочинений Шигабутдина Марджани в 10 томах, чтобы донести вклад татарской мысли в мировую исламскую цивилизацию.

«Наши издательские проекты не только сохраняют наследие великих татарских мыслителей, но и делают его доступным для исследователей и широкой публики по всему миру», – отметил Рифкат Минниханов.

Кроме того, в 2025 году началась девятилетняя программа «Степная Евразия» с участием российских и зарубежных ученых. Проекты изучают исторические, культурные и экономические процессы региона. Несмотря на международные ограничения, академия сотрудничает с партнерами в этой сфере «максимально эффективно».

Большое внимание уделяется также проекту «Золотая Орда», который помогает закрепить знания о культурном наследии Татарстана. В этой связи Минниханов отметил, что сегодня часто фиксируются попытки извне принизить или переписать этот этап истории, поэтому работа республики особенно важна для сохранения исторической правды.

«Исследование истории Золотой Орды – это ключ к пониманию корней татарского народа и защите исторической идентичности региона», – подчеркнул он.

В этом году академии исполняется 35 лет. Учреждение рассматривает юбилей как точку отсчета для новых проектов, развития междисциплинарного взаимодействия и укрепления международного сотрудничества Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Юбилей АН РТ и патриотическая работа

В 2026 году Академия наук РТ планирует провести научные мероприятия, посвященные выдающимся деятелям татарского народа, и подготовить новые научные работы. Среди юбилеев – 140-летие Габдуллы Тукая и Фатиха Амирхана, 120-летие Мусы Джалиля, 150-летие Хади Атласи.

В республике 2026 год объявлен Годом воинской и трудовой доблести. Это отражается в приоритетах научно-исследовательской работы и финансировании фундаментальных и поисковых исследований.

«2026 год – это не просто тематический год, это возможность для научного сообщества Татарстана внести вклад в укрепление духовных основ общества, сохранение исторической правды и формирование образа будущего, основанного на лучших традициях прошлого», – подчеркнул Рифкат Минниханов.

В этом году академии исполняется 35 лет. Учреждение рассматривает юбилей как точку отсчета для новых проектов, развития междисциплинарного взаимодействия и укрепления международного сотрудничества. Планируется расширение издательской деятельности и проведение научных форумов, посвященных историко-культурному наследию Татарстана и тюркского мира.

Поддержка молодых исследователей и подготовка новых научных кадров остаются в числе приоритетов, что позволит сохранить преемственность и развивать научную школу республики.

«Мы видим 2026 год как возможность объединить научные, культурные и образовательные инициативы, чтобы сохранить наследие прошлого и одновременно создавать условия для инноваций и развития будущих поколений», – отметил Рифкат Минниханов.