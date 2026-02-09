Рифкат Минниханов принял участие в просветительском диктанте «Наука большой страны»

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов принял участие во всероссийском научно-просветительском диктанте «Наука большой страны», прошедшем 7 февраля в преддверии Дня российской науки и в рамках Года единства народов России.

Заглавное мероприятие состоялось в московском музее «Атом». Сорок регионов организовали очные площадки для проведения диктанта на базе 200 школ, ссузов и вузов. Вопросы прочитали общественные и государственные деятели, молодые ученые, лауреаты премий Президента РФ и популяризаторы науки.

Диктант «Наука большой страны» был организован в рамках инициативы «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий, его приурочили ко Дню российской науки и Году единства народов России.

Целями акции стали вовлечение молодежи в научную и исследовательскую деятельность, популяризация достижений российской науки, поддержка научной среды и развитие интереса к научному наследию страны.

Более 72 тыс. участников со всей России ответили на 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов. Вопросы касались ключевых отечественных научных достижений и открытий. Задания были разработаны экспертами Центра истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ.

К участникам диктанта обратился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он заметил, что диктант стал доброй традицией Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

Открыл диктант заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. «Научные достижения народов нашей страны на протяжении веков формировали основу развития государства и становились предметом национальной и мировой гордости. Наука всегда объединяла людей разных культур и традиций вокруг общей цели – сделать Россию сильной, технологически независимой страной. Надеюсь, что участие в диктанте вдохновит молодежь заниматься наукой», – сказал чиновник.

К акции также присоединился актер, режиссер театр и кино Юрий Чурсин. «Наука – как и искусство – это пространство для творчества. Здорово, что с каждым годом появляется все больше проектов про ученых и научные достижения. И я вижу, что у молодежи к этому есть большой интерес», – уверен он.

Один из вопросов зачитал Владислав Кибкало, лауреат премии Президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год. Он рассказал участникам диктанта о своей работе, за которую удостоился награды вместе с коллегами: коллектив ученых был отмечен за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

Кроме того, в диктанте приняли участие лауреат премии Президента РФ Максим Никитин, ученый Национального центра физики и математики Максим Вялков, генеральный директор Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев, руководитель группы генной иммуноонкотерапии Института биоорганической химии имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, генеральный директор ООО «Генная хирургия» Ирина Алексеенко, директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин, директор Центра истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ Евгения Долгова, заслуженный профессор Сколтеха, член Academia Europaea, профессор РАН Артем Оганов, основатель и президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Помимо них, вопросы зачитали представители атомной отрасли: Марина Старовойтова, капитан атомного ледокола «Ямал» ФГУП «Атомфлот», первая в мире женщина-капитан атомного ледокола, и Наталья Тарасова, заместитель директора по управлению персоналом плавучей атомной теплоэлектростанции с энергоблоком «Академик Ломоносов».

Очные площадки диктанта были организованы в 40 регионах Российской Федерации на базе школ, колледжей, вузов и общественных пространств. В Приволжском федеральном округе диктант писали в Татарстане, Мордовии, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии и Оренбургской области.



По итогам диктанта сформирован топ-100 лучших участников: по 10 представителей от каждого федерального округа и 20 участников из новых регионов, показавших наивысшие результаты за минимальное время. Победители были отмечены именными сертификатами и получили возможность посетить VI Конгресс молодых ученых при успешном выполнении творческого задания, посвященного 65-летию первого полета Юрия Гагарина в космос.