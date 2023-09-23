Рифкат Минниханов пригласил участников DigitalSkills на конкурс студенческих стартапов

Рифкат Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На церемонии награждения победителей V отраслевого чемпионата в сфере цифровых технологий DigitalSkills 2023 президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов пригласил участников соревнований принять участие в конкурсе студенческих стартапов. Мероприятие прошло на площадке международного выставочного комплекса «Казань Экспо».

«Понимание, что такое студенческий стартап, есть?» — спросил Рифкат Минниханов у зала. «А кто в этом году его получил? Ты?» — указал он на одного из участников. «Имейте в виду, у него миллион есть», — с иронией добавил спикер.

Президент АН РТ отметил, что по итогам первых трех этапов 376 студентов из Татарстана получили по миллиону рублей на развитие своих проектов.

«Сейчас итоги четвертого этапа подвели, это еще 50–100 проектов, и потом будет пятый этап. Будете участвовать? Вы нам нужны. Вы самые профессиональные и компетентные специалисты», — подытожил Рифкат Минниханов.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в стране реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «<…> Россия, по мнению международных экспертов, в области цифровизации государственных услуг является одним их глобальных лидеров, входит в десятку лучших в мире», — уверен он.