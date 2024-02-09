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Рифкат Минниханов представил новых вице-президентов Академии наук РТ
Вице-президентов Академии наук Татарстана представил на торжественном собрании в честь Дня российской науки руководитель этой организации Рифкат Минниханов.
«Пользуясь возможностью, хотел бы перед академиками и членкоррами представить руководителей, которые уже назначены», – сказал президент Академии наук РТ.
Так, вице-президентом по социально-гуманитарному направлению является Айнур Тимерханов, по естественно-научному – Лейсан Абзалилова.
Кроме того, с 1 марта вице-президентом по стратегии, экономике и социологии будет назначен Марат Сафиуллин.
Заместителем президента по аналитике, международной и конгрессно-выставочной деятельности, СМИ стал Рустем Камалов, по административно-хозяйственному обеспечению – Дамир Гильмутдинов.
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