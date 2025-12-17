Рифкат Минниханов предложил учредить медаль в честь 140-летия Габдуллы Тукая

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Академия наук Татарстана выступила с инициативой об учреждении медали в честь 140-летия со дня рождения поэта Габдуллы Тукая. Об этом на общем собрании Академии наук РТ по итогам года сообщил ее президент Рифкат Минниханов.

«Творчество великого поэта Габдуллы Тукая является неотъемлемой частью общего культурного наследия тюркского мира. Мы считаем, что премия имени Тукая должна быть международного уровня. Выходим с инициативой об учреждении памятной медали в честь его 140-летнего юбилея», – заявил он.

Академия наук РТ в 2026 году планирует провести ряд тематических мероприятий, посвященных юбилеям великих личностей татарского народа. Помимо Тукая, будет отмечаться 120-летие Мусы Джалиля и 150-летие Хади Атласи.