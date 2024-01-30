Рифкат Минниханов предложил создать передовую инженерную школу в сельхозотрасли

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Создать в Татарстане передовую инженерную школу в области сельского хозяйства предложил президент Академии наук республики Рифкат Минниханов. Об этом он заявил на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«В перспективе создание передовой инженерной школы в области сельского хозяйства могло бы придать новый импульс и развитие университетской и аграрной науки в республике», – сказал докладчик.

По его мнению, такая школа могла бы появиться благодаря партнерству крупных российских и татарстанских вузов и компаний. «Важно уже сейчас определиться не только с перспективными рыночными нишами, возможной специализацией, но и с кадрами», – отметил президент Академии наук.

Минниханов подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить инновационному развитию предприятий, производительности продукции. Он добавил, что в настоящее время на предприятиях республики совершенствуются технологии производства, расширяется ассортимент продукции и улучшается ее качество. Все больше применяются цифровые технологии и роботизация.

«Все это результаты внедрения инноваций. Из бюджета республики ежегодно выделяются средства на внедрение инноваций в сельском хозяйстве», – констатировал докладчик.

Кроме того, по его словам, особое место в аграрной отрасли приобретают генетические исследования. «Не случайно Президент России Владимир Путин указал на то, что генетические технологии – это основа для передовых решений, для бурного развития новых производств», – заметил он.

Минниханов напомнил, что в конце прошлого года утверждена новая республиканская программа научно-технологического развития. Он попросил руководителей министерств и вузов внести свои предложения по практическим мероприятиям этой программы. «Чтобы уже в этом году мы могли запустить ключевые инициативы, в том числе в сфере генетических исследований», – пояснил спикер.

Он также сообщил, что доля собственных отгруженных инновационных товаров, работ и услуг АПК от их общего объема составляет только 3,2%. Это почти в 2,5 раза меньше среднероссийского показателя. Но в то же время в общих затратах на инновации отрасль занимает долю почти в 1,5 раза больше среднероссийской.

«Получается, что инновационная активность в отрасли во многом определяется приобретенными вне Татарстана продукцией и технологиями, а вклад мощного специализированного научно-образовательного сектора весьма скромен. Это основной резерв и потенциал нашего дальнейшего роста», – заключил президент Академии наук.