Рифкат Минниханов: Позиционируем Kazan Digital Week-2022 как адекватный ответ санкциям

Вебинар «Цифровые технологии в сфере государственного управления» открыл серию подготовительных вебинаров в преддверии международного форума Kazan Digital Week-2022, который пройдет с 21 по 24 сентября в выставочном центре «Казань Экспо». Модератором вебинара выступает председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

«Миссия Kazan Digital Week-2002 — стать центральным конгресс-выставочным событием года. Мы позиционируем проведение форума как адекватный ответ российских регионов на санкции, блокирующие технологическое и социально-экономическое развитие РФ. Программа форума включит пленарные заседания, сессии, мастер-классы, круглые столы. Отдельным блоком в периметре форума планируется обсуждение вопросов эффективной реализации задач антикризисной программы государства», — обозначил задачи Минниханов.

В программе также значится масштабирование комплекса задач стратегии технологического развития Российской Федерации на регионы и скорейшего перехода к практическим региональным программам.

Kazan Digital Week планируется провести в смешанном формате: онлайн и офлайн. Выставочный центр «Казань Экспо» станет площадкой для очных мероприятий. В рамках подготовки к форуму также запущена серия хакатонов и питч-сессий.

Организатор форума — Кабинет Министров Татарстана при поддержке Правительства РФ.