Рифкат Минниханов пожелал участникам олимпиады в Менделеевске открытий и побед

В Менделеевске в химико-технологическом лицее «Потомки Менделеева» прошла церемония открытия Всероссийской олимпиады по химии и химической технологии. В город приехали 70 участников из 17 регионов России, а также Казахстана и Белоруссии. В заключительный этап они прошли среди более чем 700 участников заявочного тура.

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов в видеообращении пожелал детям великих побед.

«Город Менделеевск, как и сама наука химия, полон истории и традиций. Желаю вам великих открытий и побед. Помните, что великие ученые умеют работать в команде и открыты к новому», – отметил он.

«Мы изначально город химиков. Дмитрий Иванович Менделеев и Капитон Ушков основали здесь первый завод. У нас много поколений жителей выросли с химией. Сегодня у нас работают два крупных химических комбината. Компания «Аммоний» является инициатором Олимпиады. Хотим, чтобы наша молодежь была похожа на вас, лучших молодых химиков страны», – отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

В 2025-м «Потомки Менделеева» вошли во Всероссийский реестр олимпиад 2 категории, планируется, что на следующий год будет получена 1 категория. Победители Олимпиады получают сертификаты на 100, 50 и 30 тысяч с рублей, такое же поощрение предусмотрено для наставников детей.

«Идея олимпиады родилась 2 года назад. Попечитель Олимпиады Роман Троценко встречался с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и рассказал что мечтает, чтобы всероссийская олимпиада по химии проходила в Менделеевске. Не прошло и года, и при поддержке республики, эта идея осуществилась», – рассказал об истории Олимпиады замгендиректора завода «Аммоний» Юрий Разбежкин.

Победители Олимпиады получат возможность поступить в Казанский Федеральный университет, отметил в видеообращении ректор КФУ Ленар Сафин.

Олимпиада будет проходить в Менделеевске по 4 марта, 2 и 3 марта участников ждут состязания теоретического и экспериментальной туров.