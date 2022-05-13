Рифкат Минниханов: Поддержка технологических стартапов позволит преодолеть санкции

Поддержка технологических стартапов, в том числе на уровне вузов, является необходимым условием для рывка в развитии экономики. Эта тема становится еще более актуальной в условиях введенных странами Запада антироссийских санкций, когда приток зарубежных технологий снижается. Об этом на площадке проходящей в Казани стратегической сессии по развитию университетского технологического предпринимательства рассказал председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов.

«Сегодня тема технологического предпринимательства очень актуальна — с учетом внешнего санкционного давления на нашу страну, когда ряд импортных технологий перестал быть доступен. И всё это нужно делать у себя. У нас уже есть решения, которые нужно развивать и доводить до производства. В этом нам помогут технологичные стартапы, которые активно поддерживаются государством», — подчеркнул Рифкат Минниханов.

Он добавил, что реализуемые в республике федеральные инициативы по поддержке технологических стартапов через инвестиционную модель (вместо традиционных грантов) позволят найти новые пути для входа науки и инноваций в реальный сектор экономики.

«Это еще одна эффективная форма для связи между вузами, предприятиями и органами власти», — резюмировал Рифкат Минниханов.