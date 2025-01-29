Рифкат Минниханов отметил значимость лектория «Миллиард.Татар»

Рифкат Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов отметил значимость совместного проекта Института археологии имени Халикова и лектория «Миллиард.Татар».

«В этом году при поддержке агентства „Татмедиа“ планируем отработать актуальные научные темы в рамках проекта, где готовятся материалы для соцсетей в популярных форматах, которые затем продвигаются на широкую аудиторию», – заметил глава Академии наук РТ.

Рифкат Минниханов также подчеркнул, что в 2025 году АН РТ и Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» продолжат сотрудничать. В частности, запланирована совместная работа по популяризации истории, культуры и родного языка, освещению Года защитника Отечества.

Кроме того, «Татмедиа» и Академия наук во второй раз проведут конкурс на лучшее освещение в СМИ мероприятий научно-технологического развития.