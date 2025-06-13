Рифкат Минниханов отметил вклад «Татар-информа» в популяризацию науки

«Татар-информ» вносит большой вклад в популяризацию науки и формирование критического мышления у жителей Татарстана. Таким мнением, поздравляя агентство с 35-летием, поделился президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Отмечу уникальный подход "Татар-информа" к освещению научно-технологического развития республики. Корреспонденты агентства регулярно присутствуют на наших мероприятиях, проявляют неподдельный интерес к самым разным аспектам научной жизни. Они умеют находить и раскрывать темы, которые зачастую остаются вне поля зрения других СМИ. Такой профессионализм заслуживает глубокого уважения: не следовать за сиюминутными трендами, а системно и последовательно рассказывать о важнейших достижениях, популяризировать науку и способствовать формированию критического мышления у читателей», – подчеркнул он.

По его словам, «Татар-информ» не только оперативно освещает ключевые события, но и формирует общественное мнение, выступая надежным мостом между властью, экспертным сообществом и жителями республики.

«Мое знакомство с "Татар-информом" началось в 1997 году, когда я был назначен начальником республиканской Госавтоинспекции. С тех пор агентство стало для меня надежным источником актуальной и достоверной информации», – продолжил Минниханов.

Ежедневный мониторинг публикаций «Татар-информа» стал неотъемлемой частью работы и позволил своевременно реагировать на общественные запросы и формировать грамотную информационную повестку, заключил президент Академии наук РТ.