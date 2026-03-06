Рифкат Минниханов отметил роль СМИ в реализации нацпроектов технологического лидерства

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Средства массовой информации играют многозадачную и стратегически важную роль в реализации национальных проектов технологического лидерства. Об этом на итоговой коллегии «Татмедиа» заявил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

По его словам, одна из ключевых функций медиа – объяснять сложные идеи широкой аудитории. Он отметил, что технологические проекты нередко оказываются трудными для восприятия, поэтому СМИ должны переводить язык промышленных стандартов и научных терминов на понятный для общества.

Минниханов также подчеркнул, что для достижения технологического лидерства необходимы не только финансовые ресурсы, но и специалисты, а также поддержка общества.

«СМИ должны создавать новых героев – молодых ученых, рабочих высокой квалификации, конструкторов, а также подчеркивать идею о том, что технологическая независимость – это вопрос суверенитета и безопасности страны», – добавил он.

Кроме того, Минниханов обратил внимание на роль медиа как коммуникационной площадки. Через СМИ, по его словам, разработчики могут находить заказчиков, а производители – поставщиков. Также медиа способны поднимать проблемы и «узкие места», с которыми сталкиваются предприятия на местах, доводя их до профильных министерств.

Отдельно президент Академии наук РТ выделил образовательную и профориентационную функцию средств массовой информации.

«СМИ выступают мощным инструментом привлечения в науку молодёжи, пропаганды научной картины мира и борьбы с лженаукой и фейками», – сказал Рифкат Минниханов.

В целом, отметил Минниханов, СМИ выступают одновременно «переводчиком» сложных технологических процессов и «мотиватором» для общества. По его мнению, медиа должны превращать абстрактные показатели национальных проектов в конкретные и понятные истории, формируя интерес к технологическому развитию и повышая престиж работы в реальном секторе экономики.