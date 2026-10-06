Рифкат Минниханов обозначил приоритеты работы Академии наук

Академия наук Татарстана, которой завтра исполняется 35 лет, за эти годы прошла путь от исследовательского центра к стратегическому интегратору науки и производства, обеспечивая опережающее развитие региона через технологии, гуманитарную политику и кадровую поддержку. Об этом заявил президент АН РТ Рифкат Минниханов на брифинге в Кабмине РТ.

«На современном этапе академия развивается в условиях беспрецедентных внешних и внутренних вызовов», – подчеркнул Минниханов.

По его словам, перед Россией в целом и Татарстаном в частности стоят следующие задачи: обеспечение технологического суверенитета страны и республики, формирование новых производственных цепочек и логистических коридоров, импортозамещение и защита исторической правды от внешнего вмешательства, а также внедрение искусственного интеллекта и опережающее проектирование будущего экономики.

Для решения этих вызовов перед академией наук республики стоят три основных приоритета: укрепление технологического суверенитета через научные разработки, развитие междисциплинарных исследований и воспитание нового поколения ученых.