Рифкат Минниханов об интеграции науки в производство на СИБУРЕ : «Это настоящий симбиоз»

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Компания СИБУР работает в Татарстане всего три года, но ее влияние на научную и образовательную среду очевидно, заявил сегодня президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов в ходе круглого стола на «Казаньоргсинтезе» (входит в СИБУР).

«У СИБУРа своя система кадровой политики — и она отличается от других компаний. Очень эффективная», — подчеркнул Минниханов.

Вклад СИБУРа в развитие региона представлен двумя направлениями, отметил глава Академии. Это создание исследовательской инфраструктуры и интеграция науки в производство. «В вопросах технологического развития, в создании лабораторий, в защите кандидатских и докторских диссертаций на предприятиях — здесь реализован настоящий симбиоз», — оценил он.

Президент АН РТ отметил скорость, с которой реализуются проекты СИБУРа в республике. «Строится научный центр в Казани, растет число кандидатов и докторов наук, работающих в СИБУРе. Это говорит о том, что процесс идет серьезно», – отметил Минниханов. По его словам, благодаря таким проектам, через 1-2 года зависимость от импорта в ряде отраслей значительно снизится.