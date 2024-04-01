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Рифкат Минниханов об Институте археологии: «Ничего придумывать не надо – надо развивать»
Большая программа мероприятий, посвященных 10-летию Института археологии им. А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан, началась сегодня в Казани. Как Казанское археологическое сообщество отметило юбилей – в репортаже «Татар-информа».
Институт археологии – одно из ведущих учреждений Академии наук РТ
Открыл торжественную часть президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. По его словам, Институт археологии стал одним из ведущих научно-академических учреждений, несмотря на свой «молодой» возраст.
Глава учреждения заметил, что поводов для международных встреч становится все больше. Сегодня на открытие археологической конференции приехали ученые из Китая, Узбекистана и Монголии.
Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев отметил, что создание Академии наук Татарстана стало важным и ответственным шагом, который себя оправдал. «Если чувствуете ответственность и подготовленность, бояться не нужно», – дал напутствие первый президент республики.
Сейчас в составе Академии уже 12 научно-исследовательских институтов и центров, 7 отделений и свыше 600 сотрудников.
«Мне хочется от всей души поздравить всех нас со знаменательным событием — десятилетием Института археологии им. А. Х. Халикова», – сказал Шаймиев. Он также рассказал о работе фонда «Возрождение» и включении памятников в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Халиков хотел объединить археологов Урала и Поволжья в одну команду
Директор Института археологии АН РТ Айрат Ситдиков рассказал, чем в настоящее время занимаются сотрудники учреждения. В частности, ученые ведут работу по включению в Список ЮНЕСКО Денисовой пещеры, а также более тридцати объектов Шелкового и Чайного пути.
Одно из ключевых направлений – издательская, музейная и информационно-технологическая деятельность. Так, например, издание 7-томной монографии «Археология Волго-Уралья» внесло значительный вклад в развитие современной археологической науки.
«Идея возникла еще у Альфреда Халикова (его именем назван Институт археологии, – прим. Т-и) в конце 70-х годов. Был задуман сначала трехтомник. Айрат Габитович решил возродить эту идею и объединить археологов Урала и Поволжья в одну команду», — вспомнил историю создания монографии Андрей Чижевский, старший научный сотрудник Института археологии АН РТ и один из редакторов монографии.
Шаймиев получил медаль «300-летие РАН»
В ходе торжественного мероприятия прошла церемония награждения, которую начал Минтимер Шаймиев.
Ученым вручили медали «За заслуги перед Республикой Татарстан», «За достижения в науке», «За достижения в культуре», «100-летия образования ТАССР», почетные грамоты и благодарственные письма министерств культуры, образования и науки, Госсовета РТ и многих других. Сам Минтимер Шаймиев получил от вице-президента РАН Николая Макарова медаль «300-летие РАН».
До 12 мая можно посетить выставку «История Укека в находках»
В рамках мероприятий, приуроченных к юбилею Института археологии АН РТ, состоялось открытие выставки «Города не умирают… История Укека в находках» в Музее Государственности Татарстана. Выставка продлится до 12 мая. Одним из организаторов выставки стал Саратовский исторический парк «Моя история».
«У нас очень плотное сотрудничество с Академией наук РТ и Институтом археологии в частности. Исторический парк в Саратове занимается археологическими исследованиями, и Институт археологии в них участвует. В этом году продолжатся совместные раскопки города Укек, поселения вокруг него», – сообщил корреспонденту «Татар-информа» директор исторического парка «Моя история» в городе Саратов Дмитрий Кубанкин.
По его словам, сейчас раскопано менее одного процента от общей площади городища.
«Перед нами еще неразгаданный памятник. Наша задача вместе с казанскими коллегами заявить об обширном наследии и попытаться его хотя бы отчасти сохранить», – сказал Кубанкин.
Юбилейные мероприятия продлятся три дня
Мероприятия будут проходить три дня и помимо выставки включают Международную научную конференцию «IX Халиковские чтения» и научный семинар «Городская культура тюрко-татарского населения Евразии».
Корреспондент «Татар-информа» поинтересовался у президента Академии наук РТ о том, каким будет будущее Института археологии.
«Ничего придумывать не надо – надо только развивать. Недавно открылся Центр изучения степной Евразии, и он будет дальше развиваться», – сказал Рифкат Минниханов. По его словам, это должно стать примером и для других институтов и исследовательских центров.
Автор материала: Жамиль Салимгареев
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