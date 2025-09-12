Рифкат Минниханов о «Tatar.Бу Хакатон»: «Среди всех хакатонов – он особенный»

Рифкат Минниханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани состоялось торжественное открытие очного этапа «Tatar.Бу Хакатон» имени профессора Раиса Бухараева по созданию инновационных IT-решений, направленных на поддержку и развитие татарского языка и культуры.

Хакатон будет проходить с 12 по 14 сентября в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Всего на участие в конкурсе принято около 200 заявок из Татарстана, Башкортостана, Москвы и Санкт-Петербурга. Зарегистрировано 27 команд, из которых семь – в младшей лиге.

Хакатон проходит в двух возрастных категориях: 7–11-е классы (или 1-2-е курсы колледжей) и студенты вузов (3–5-е курсы колледжей). Поэтому в зале кроме студентов были и школьники. Когда президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов начал знакомиться с конкурсантами, оказалось, что в зале есть участники хакатонов прошлых лет и даже конкурса студенческих стартапов (включая победителей).

Общий призовой фонд хакатона – 600 тысяч рублей, но президент Академии наук РТ уверен, что дело не в денежном вознаграждении.

«Самое главное, что здесь своя атмосфера. В первую очередь здесь звучит татарский язык, он больше связан с нашей национальной идентичностью. И среди всех хакатонов и других наших проектов – он особенный», –подчеркнул Рифкат Минниханов.

У истоков этого хакатона стоит Академия наук Татарстана, и она дорожит этим проектом. В следующем году глава АН РТ пообещал увеличить призовой фонд.

Тимур Сулейманов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С одной стороны – событие про будущее, цифровые технологии, но оно красиво тем, что здесь есть студенты и школьники. Это те люди, которые соединяют поколения», – отметил помощник Раиса РТ Рустама Минниханова, руководитель регионального отделения «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

К тому же конкурс – не индивидуальный, а командный. Это может даже делать его более сложным, потому что добавляет фактор взаимопонимания внутри коллектива. Эту идею подхватил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин. «Побеждают не одиночки, а команды», – заявил он.

Айрат Хайруллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В приветственной речи главы Минцифры РТ прозвучали имена математика, ректора Казанского университета Николая Лобачевского, учителя Альберта Эйнштейна Германа Минковского, разработчика первых советских ЭВМ Башира Рамеева и, конечно, «основателя советской школы кибернетики» Раиса Бухараева.

«Всё, что мы сегодня используем, всё, что используется в искусственном интеллекте, всё построено на вероятностях. За долгие годы до этого он (Раис Бухараев – прим. Т-и) сформировал математический аппарат», – сказал участникам хакатона Хайруллин.

Результаты хакатона станут известны в это воскресенье, 14 сентября. Но это только начало, убежден директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев.

Дамир Галиев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В республике сегодня созданы все возможные инструменты, чтобы поддерживать проекты на всех стадиях развития, начиная с ранних, где вы сейчас находитесь, и заканчивая более зрелыми. Например, каждый из вас может принять участие в конкурсе «Инновация года», – намекнул директор фонда.

Хакатон проходит в преддверии международного форума Kazan Digital Week – 2025. Мероприятие проводит Институт прикладной семиотики Академии наук РТ при поддержке Правительства Татарстана. В организации также приняли участие технопарк «Идея», молодежное движение «Сәләт» и другие структуры.

Теперь на протяжении двух суток участники будут работать над своими проектами. Время на создание цифровых решений ограничено, поэтому в лучших традициях хакатонов эти сутки пройдут без сна. На кону не только денежный приз. Победители получат возможность представить проекты на Kazan Digital Week – 2025 в формате «Аллеи стартапов» и пройти стажировку в Институте прикладной семиотики АН РТ.