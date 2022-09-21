Рифкат Минниханов призвал отдать бизнесу управление форумом Kazan Digital Week

Количество специалистов, готовых представить свои разработки на форуме Kazan Digital Week и число заинтересованных в его проведении, растет с каждым годом. Однако для качественного развития в этом направлении необходимо отдать руководящую роль бизнесу. Об этом заявил директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

«На сегодняшний день все пока в руках власти, и мы при организации форума имеем гибридное управление. Но для качественного эффективного развития должен управлять бизнес, а государство чуть-чуть помогать», — высказался Минниханов на полях форума.

Он напомнил, что любая выставка на подобных мероприятиях — это площадка, где та или иная компания должна не только презентовать свой продукт, но и продать его. Однако этот важнейший принцип работы предпринимателей и их потенциал в полной мере пока не реализованы.

Также Минниханов обратил внимание на то, что на пленарном заседании не выступило ни одного представителя науки, несмотря на то что сфера высоких технологий неотделима от ученых.