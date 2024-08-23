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Рифкат Минниханов: В деловой программе KDW примут участие порядка 500 спикеров
Главный акцент международного форума Kazan Digital Week-2024 будет сделан на деловой программе. Об этом на пресс-конференции ТАСС, посвященной предстоящему событию, сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.
«Нынешний 2024 год имеет особое значение – это 30-летие Российской академии наук, а в Татарстане Раис республики Рустам Минниханов объявил его Годом научно-технологического развития, что делает проведение форума очень актуальным», – отметил он.
Он добавил, что программа насчитывает 85 сессий. В них примут участие около 500 спикеров, 45 из которых – иностранные.
Президент Академии наук отдельно остановился на ключевых направлениях форума, по которым пройдут различные сессии. Среди них он выделил искусственный интеллект в транспортных системах, цифровые технологии в госуправлении, формирование рынка данных, международное сотрудничество, прогнозирование и анализ в бизнесе, информационную безопасность детей и молодежи, внедрение отечественного, ПО а также цифровые платформы для развития интеллектуальной собственности.
Минниханов подчеркнул, что большое внимание уделяется научным статьям, написанным по материалам форума. В прошлом году насчитывалось 237 таких материалов. В 2024 году ожидается 275 статей от более 400 авторов и соавторов, большая часть которых будет из Татарстана.
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