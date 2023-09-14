Рифкат Минниханов о ежегодном послании: Поставленные цели и задачи выполним

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Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов заявил, что цели и задачи, поставленные Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в его ежегодном послании Госсовету РТ, будут выполнены.

«В ежегодном послании руководитель республики поставил задачи на будущее. Мы будем их выполнять. Думаю, общими силами добьемся хороших результатов. Уже сейчас наше государство делает многое для улучшения жизни людей, создания рабочих мест. Важно также, чтобы программы были продолжены», — сказал он корреспонденту «Татар-информа».

В послании Рустам Минниханов уделил особое внимание развитию науки и технологий. «Правительству республики совместно с Академией наук, предприятиями, советом ректоров вузов нужно продолжить работу по формированию центров компетенций в авиа- и вертолетостроении, в строительстве, сельском хозяйстве и медицинских технологиях», — поставил задачу руководитель республики.

«Все ключевые приоритеты и направления дальнейшей работы отражены в принятой Программе научно-технологического развития республики. Консолидирующим ядром в управлении ее реализацией должна стать Академия наук Республики Татарстан. Правительству необходимо внести соответствующие предложения по закреплению ее полномочий в этой сфере и усилению ресурсной обеспеченности Академии наук Республики Татарстан», — сказал Минниханов.

Он также объявил 2024 год Годом научно-технологического развития. «Понимая важность роли науки и инноваций в реализации стоящих перед нами задач, в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, 300-летия российской науки, следующий год в Республике Татарстан объявляю Годом научно-технологического развития», — сказал во время выступления Раис РТ.