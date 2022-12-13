Рифкат Минниханов: «Нужно максимально приблизить подготовку кадров к запросам рынка»

Вузы должны активнее налаживать отношения с предприятиями, чтобы готовить востребованные кадры. Этого требует и программа цифровой трансформации – одна из национальных целей России до 2030 года. Что необходимо для того, чтобы связать учебные заведения и экономику, обсудили сегодня на форуме по подготовке кадров в Казани.

Артур Максутов из Альметьевска представил робота – победителя детского международного конкурса «Кванториада»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Робот-помощник для СВО

Всероссийский форум «Новые вызовы – подготовка кадров для цифровой экономики» прошел сегодня в технопарке имени Башира Рамеева. На него зарегистрировалось свыше 690 человек.

Мероприятие прошло в рамках Года цифровизации Татарстана и было приурочено к 90-летию образования Международного центра компетенций – Казанского техникума информационных технологий и связи.

На первом этаже технопарка организаторы представили лучшие работы студентов – роботов. К примеру, был представлен робот – победитель детского международного конкурса «Кванториада». «Задача детей была в том, чтобы он прошел лабиринт и ряд испытаний. С помощью датчиков он должен был определить воду и обойти ее, погасить уксус и найти масло, которое ему нужно было эвакуировать от пожара», – рассказал «Татар-информу» педагог дополнительного образования в детском технопарке «Кванториум» в Альметьевске Артур Максутов.

Он признался, что в планах сделать робота-помощника для специальной операции на Украине. «У бойцов есть потребность в мобильном роботе, который сможет разминировать поля, леса и жилые помещения. У меня есть наработка, это достаточно долгий процесс. На данном этапе идет сборка», – сказал Максутов.

Юные инженеры продемонстрировали свои изобретения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У другого стенда стояли 14-летние инженеры, которые также демонстрировали свои изобретения. Внимание присутствующих привлек танцующий робот.

«Здесь у нас представлена робототехника. У этого [танцующего] робота показан весь функционал. Еще у нас есть робот-рука, который захватывает груз», – поделилась ученица Высокогорской школы №1 Маргарита Афонина.

Позднее вместе с главой Минцифры РТ Айратом Хайруллиным пришла заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Они вместе обошли выставку и просмотрели все представленные проекты. Вице-премьер восхищалась юными инженерами и желала дальнейших успехов в разработке новых проектов.

Айрат Хайруллин и Лейла Фазлеева обошли выставку и просмотрели все представленные проекты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы готовим IT-элиту республики»

Далее экскурсанты направились на второй этаж, где состоялась пленарное заседание.

«В рамках форума мы посетили выставку, где каждый из детей представляет что-то невообразимое. Я хочу всем пожелать, чтобы “цифра” сохранилась и была с нами несмотря на завершение года. В рамках форума мы говорим о подготовке кадров для цифровой экономики. Абсолютно точно на территории всей России это обозначается как новый вызов», – сказала Фазлеева.

Глава Минцифры заметил, что на выставке ребята не только рассказывают о новых технологиях, но и делятся своими разработками. «Я уверен, что будущее нашей республики связано с нынешним поколением. Казанский техникум информационных технологий и связи стал Международным центром компетенций. Мы готовим IT-элиту республики, Российской Федерации, молодых профессионалов», – сказал Хайруллин.

Лейла Фазлеева: «Я хочу всем пожелать, чтобы “цифра” сохранилась и была с нами несмотря на завершение года» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы стараемся, чтобы заработала программа подготовки кадров: школа – ссуз – вуз – предприятие»

Директор Международного центра компетенций – Казанского техникума информационных технологий и связи Юрий Багров представил следующего спикера: «В продолжение форума хотелось бы передать слово человеку, стоящему у истоков цифровизации Татарстана, – Рифкату Минниханову, Председателю Совета Ассоциации содействия цифрового развития республики».

Подойдя к трибуне, Минниханов решил уточнить присвоенные ему регалии. «Во-первых, я не имею никакого отношения к цифровизации. К ней имеет отношение команда, которая работает. Я пытаюсь всем объяснить, что никогда не [занимался] этим вопросом, я просто организатор», – сказал он.

Затем он отметил, что национальные цели России до 2030 года, куда входит и цифровая трансформация, – это ключевой документ для страны.

Для достижения национальных целей стране нужны подготовленные кадры, отметил Минниханов.

«Сегодня программа “профессионалитет” предусматривает учебу с упором на практику. Программа обучения разработана с работодателем, используется современное высокотехнологическое оборудование. В настоящее время формируется комплекс образовательных центров. Основная задача – максимально приблизить систему подготовки кадров к запросам рынка», – сказал он.

Однако вместе с тем он отметил, что в республике остается проблема подготовки кадров.

«Сегодня мы стараемся, чтобы заработала программа подготовки кадров: школа – среднее учебное заведение – высшее учебное заведение – предприятие. В рамках высшего образования мы к этому только идем. Сегодня каждый вуз должен интегрироваться в предприятие», – отметил Минниханов.

Рифкат Минниханов отметил, что национальные цели России до 2030 года, куда входит и цифровая трансформация, – это ключевой документ для страны Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я их называю миллионерами»

Минниханов добавил, что нынешние условия выводят на первый план технологическое развитие, в том числе за счет передовых инженерных школ, платформ университетского-технологического предпринимательства.

По его словам, во Всероссийском конкурсе «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в 2022 году приняли участие 135 студентов из Татарстана.

Каждый победитель получает средства на создание собственных наукоемких технологий, в том числе цифровых, производственных, медицинских, ресурсосберегающих.

«В этом году программа студенческого стартапа была реализована в России. [По программе] создается 2 тыс. стартапов, где победитель получает по миллиону рублей. Я их называю миллионерами. 135 из них – студенты, аспиранты вузов Татарстана», – сообщил Минниханов.

На будущий год он спрогнозировал бурный рост числа технологических стартапов в Татарстане.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»