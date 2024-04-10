Рифкат Минниханов: Студенты должны готовить дипломы в виде стартапов

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Как можно больше студентов в Татарстане должны готовить свои дипломы в формате стартапа. Это соответствует задачам ускоренного импортозамещения и достижения технологического суверенитета. Об этом президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов заявил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению в Казани XVIII Российского венчурного форума.

По его словам, АН РТ и ее партнеры заинтересованы в продвижении такого формата.

«На этот форум возложены большие задачи для привлечения инвесторов, финансирования для перспективных проектов находящихся на разных стадиях, от самого их зарождения, – добавил Минниханов. – У нас много площадок и студенческих проектов. Наша задача – повысить их компетенции».

Президент Академии наук Татарстана напомнил, что по итогам 2023 года Фонд поддержки предпринимательства республики оказал помощь 364 проектам на общую сумму 737,2 млн рублей.

Российский венчурный форум пройдет в столице Татарстана 25-26 апреля. Его главной темой станет «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций». Напомним, 2024 год в республике объявлен Раисом РТ Рустамом Миннихановым Годом научно-технологического развития.