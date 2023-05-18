Рифкат Минниханов призвал развивать дорожную инфраструктуру для беспилотников

Необходимо развивать дорожную инфраструктуру для беспилотного транспорта и сети передачи данных. Об этом заявил председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов на сессии «Беспилотные технологии», которая прошла на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

«Мы даже сегодня не решили, на что акцент сделаем – или слишком умные машины, или слишком умная инфраструктура. Поэтому здесь есть много вопросов. Нужно подготовить инфраструктуру зарядных станций, поскольку беспилотники в будущем будут создаваться на базе электромобилей. У нас также много вопросов по законодательству», – сказал спикер.

Кроме того, по его словам, в развитии беспилотных технологий вузы недостаточно взаимодействуют между собой и с предприятиями. Проблема также возникает в информационной безопасности, «поскольку автоматизированное транспортное средство представляет собой сложную компьютерную систему и существует высокий риск ее взлома», отметил Минниханов.

«Причем последствия могут быть самыми плачевными. Это особенно ярко проявилось в беспилотниках, которые летают», – подчеркнул он.

В настоящее время в Иннополисе работают 10 беспилотных такси, которые ездят без инженера-испытателя в салоне, но при удаленном контроле со стороны оператора. Иннополис с «Яндексом» прорабатывают наземное беспилотное транспортное средство по аналогии с такси. В республике также имеется прототип беспилотного грузового автомобиля на базе шасси КАМАЗа для движения по бездорожью. Реализуется проект по созданию беспилотной спецтехники, рассказал руководитель ассоциации.

Он добавил, что КФУ занимается проектом по автоматизации и роботизации сельского хозяйства. Созданием беспилотных тракторов занимается Казанский государственный аграрный университет, а Казанский государственный энергетический университет разрабатывает роботизированные беспилотные комплексы для осмотра состояния оборудования подстанций и линий электропередачи.

В Татарстане имеются разработки по беспилотной газонокосилке, мобильный комплекс для очистки резервуаров, минитрактор, транспортер.